Numărul deceselor cauzate de accidente rutiere a scăzut nesemnificativ în 2021

În 2021, numărul deceselor cauzate de accidente rutiere se situează sub nivelurile anterioare pandemiei, dar îmbunătățirea este încă prea lentă pentru a le reduce la jumătate până în 2030.

Se estimează că 19.900 de persoane au fost ucise pe drumurile din UE anul trecut, conform cifrelor finale privind decesele cauzate de accidente rutiere pentru 2021, publicate ieri, de Comisie. Cifrele sunt anunțate deoarece Comisia găzduiește anual Premiile de excelență în domeniul siguranței rutiere, prin care sunt recompensate proiectele inovatoare în materie de siguranță rutieră din întreaga Europă. Cifrele din acest an anunță o creștere de 6 % față de 2020. Creșterea a urmat unei scăderi anuale fără precedent, de 17 % între 2019 și 2020, puternic influențată de scăderea nivelurilor de trafic din cauza restricțiilor de deplasare impuse în pandemie. La nivelul UE, în 2021 s-au înregistrat 45 de decese în accidente rutiere la un milion de locuitori (de la 20 per milion în Suedia și 22 per milion în Danemarca, până la 81 per milion în Bulgaria și 92 per milion în România).

Pentru primele șapte luni ale anului 2022, este o creștere medie cu peste 10 % a numărului de decese cauzate de accidente rutiere

Pentru primele șapte luni ale anului 2022, cifrele preliminare indică o creștere medie cu peste 10 % a numărului de decese cauzate de accidente rutiere în comparație cu aceeași perioadă a lui 2021. Cu toate acestea, tendința actuală este încă sub nivelurile anterioare pandemiei. În cadrul a strategiei sale „Viziunea zero”, Comisia colaborează îndeaproape cu statele membre în sensul unei abordări holistice a unui sistem sigur, care să includă vehicule sigure, infrastructură sigură, utilizarea în condiții de siguranță a drumurilor și o mai bună îngrijire post-coliziune. Se acceptă pe scară largă că această abordare modernă este ce mai bună metodă de abordare a siguranței rutiere.

De asemenea, în Observatorul european pentru siguranță rutieră, Comisia a publicat o serie de rapoarte care oferă date și analize detaliate cu privire la diverse subiecte legate de siguranța rutieră, precum importanța purtării centurii de siguranță, vulnerabilitatea copiilor, a bicicliștilor și a persoanelor în vârstă ca participanți la trafic sau distragerea atenției conducătorilor auto.