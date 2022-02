Cum arată bugetul de venituri și cheltuieli al județului Dolj de anul acesta

Consiliul Județean Dolj a prezentat, ieri, bugetul de venituri și cheltuieli al județului Dolj pe 2022.

Valoarea totală a bugetului pentru anul acesta este 840 de milioane de lei. Din această sumă, mai mult de jumătate (64%) din bani merg către dezvoltarea județului. Mai exact, către finalizarea unor investiții majore, cum ar fi modernizarea DJ 552 Craiova – Cetate și DJ 561A Giurgița – Plenița.

De asemenea, este vorba și de modernizarea Clinicii de Oncologie, de finalizarea Muzeului Cărții și Exilului Românesc, a Centrul Internațional ,,Constantin Brâncuși”, dar și de finalizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor.

,,Avem un buget total de 840 de milioane de lei. Un buget cu o puternică componentă în ce înseamnă secțiunea de dezvoltare. Sunt 64% din bani care se duc spre dezvoltare, aproximativ 537.000 de lei. Este un buget care ne permite să finalizăm investițiile majore pe care le-am început, vorbim de drumurile județene Craiova-Cetate, Giurgița-Plenița, Clinica de Oncologie, Centrul Brâncuși, Muzeul Exilului și, bineînțeles, să fie și anul de final al proiectului major al Sistemului Integrat al Deșeurilor”, spune Cosmin Vasile, președintele CJ Dolj.

Noi inițiative esențiale prinse în buget

Pe de altă parte, în bugetul stabilit sunt incluse și alte inițiative, cum ar fi extinderea Aeroportului din Craiova, crearea unui Centru Logistic Intermodal, în zona aeroportului, dezvoltarea Parcului Tehnologic IT, crearea Complexului Sportiv ,,Stadionul Tineretului”, crearea unui traseu de biciclete în nordul județului, digitalizarea administrației, dar și modernizarea DJ 641 Ghercești – Teslui și DJ 606A Breasta – Argetoaia.

,,Este anul în care începem o nouă etapă de dezvoltare, unde partea de dezvoltare economică este primordială. Vorbim de modernizarea Aeroportului Craiova, de un Centru Intermodal Logistic în zona aeroportului, de modernizarea celorlalte două drumuri ca și lungime, vorbim de Ghercești – Teslui, limita cu Olt, și Craiova -Breasta – Argetoaia. Este anul în care sperăm să finalizăm tot ce înseamnă licitație pentru noul Complex Sportiv ,,Stadionul Tineretului” și să demarăm investiția, parteneriatul semnat acum un an cu Universitatea din Craiova, pentru Parcul Tehnologic IT”, spune Cosmin Vasile.

435 de milioane de lei pentru drumuri și Aeroportul din Craiova

67% din bani provin din fonduri nerambursabile, atrase prin programe europene sau guvernamentale. Este vorba de 39 de proiecte cu finanțare nerambursabilă. 76,5% din sumele pentru investiții vizează rețeaua de drumuri și Aeroportul Craiova. Pentru infrastructura rutieră se alocă 398 milioane de lei, dintre care 75% sunt fonduri nerambursabile. Investiția vizează peste 300 de km.

,,Aproximativ 67% din sumele pentru investiții sunt din fonduri guvernamentale. Avem 39 de proiecte cu finanțare nerambursabilă. La 26 sunt semnate contractele de finanțare, celelalte sunt depuse și urmează să fie semnate cu finanțare europeană. Ne bazăm, ca și până acum, ca grosul sumelor să vină din bani nerambursabili, fie că sunt proiecte europene, fie că sunt bani guvernamentali. Am avut patru proiecte pe PNDL 2 și acum am depus trei proiecte pe noul program Anghel Saligny. Grosul merge spre infrastructura de transport, 76% din sumă, sunt aproximativ 435 de milioane de lei, care au legătură cu drumurile și Aeroportul din Craiova”, spune președintele CJ Dolj.

Prioritar anul acesta pentru CJ Dolj va fi DJ 641 Urechești – Ghercești – Romanești -Teslui, la limita cu județul Olt. Este un drum pentru care CJ a mai câștigat finanțarea, dar nu au mai fost bani și proiectul a rămas pe lista de așteptare.

,,Principalul proiect pentru drumuri va fi DJ 641 Urechești – Ghercești – Romanești – Teslui, limita județului Olt. A fost un drum defavorizat. Am mai câștigat odată finanțarea, dar s-au terminat banii și am rămas pe lista de așteptare. Acum, am avut fonduri pentru refacerea proiectului tehnic și va avea prioritate. De asemenea, tot pe P.O.R., avem prevăzuți bani în studiul de fezabilitate și pentru exproprieri. Vor fi cei aproximativ patru km pe care-i vom accesa. Este vorba de a lega drumul Craiova – Pitești cu viitorul Spital Regional”, spune Cosmin Vasile.

Aeroportul din Craiova, un capitol important în buget anul acesta

Un alt capitol important, după transporturi, vizează dezvoltarea și modernizarea Aeroportului din Craiova. Este un proiect de 87 de milioane de euro. Consiliul Județean, din fonduri proprii, va extinde doar cele două terminale de plecări și ieșiri deja existente, pentru care va aloca 12.700.000 de lei.

,,Aeroportul Craiova este un capitol important al nostru. Am semnat în decembrie contractul de finanțare, sunt alocări importante de la UE. Sperăm cât mai repede să se finalizeze partea de licitație și să începem construirea noului terminal, cu tot ce înseamnă platformă de îmbarcare, cu căi de rulare, sisteme noi de control, echipamente și utilaje. Este cel mai mare proiect, la ora aceasta, aflat în derulare, 87 de milioane de euro. Noi, din fonduri proprii, finalizăm cele două terminale existente, cu extindere plecări și ieșiri. De asemenea, ambiția noastră este aceea de a construi și un Terminal Logistic Intermodal în zona aeroportului. Avem în derulare un studiu de oportunitate pentru a putea avea toate datele și pentru a accesa pe fonduri europene. Suntem printre puținele locații din țară, unde există o conexiune în același loc a tot ce înseamnă drum expres, aeroport și cale ferată”, spune președintele CJ Dolj.

Continuă investițiile și modernizarea în sistemul de sănătate

De asemenea, CJ continuă investițiile la Clinica de Oncologie și dorește extinderea cu o nouă aripă destinată oncologiei pediatrice.

,,Continuăm cu Oncologia. Suntem în aripa a doua a clădirii. S-a finalizat prima aripă. Se merge destul de ok. Vom începe studiul de fezabilitate și proiect tehnic la una din cele două noi provocări ale noastre. Și anume să facem o zonă de paliație și să extindem această clinică cu o aripă destinată tratării oncologiei pediatrice. Nu este un domeniu foarte bine acoperit în Craiova. Vom avea o alocare din fonduri proprii ca tot ce înseamnă ultimele echipamente pentru sala de chirurgie intervențională să fie plătite și în următoarele luni să avem primele intervenții pe inimă. Echipa este gata. Este anul în care vom merge doar pe a trata și a interveni pe tot ce înseamnă standuri. Echipa de acolo a reușit 1500 într-un singur an și vom avea și cele două săli de operație. Vom aloca 200.000 de euro pentru Clinica de Gastroenterologie pentru a avea primele sisteme de endoscopie și colonoscopie”, spune Cosmin Vasile.

Și Policlinica pentru Sportivi va fi modernizată prin Programul Operațional Regional. Aceasta servește sportivilor din șapte județe. De asemenea, bani sunt și pentru Spitalul din Leamna, care se va moderniza și extinde. Este vorba de trei corpuri de clădire, 3300 metri pătrați, și de construirea unui nou imobil cu toate dotările necesare.

,,Referitor la Policlinica pentru sportivi, care servește 7 județe, am lansat licitația, am accesat fondurile. Vom încerca să aducem și aparatură nouă. Anul acesta va înseamna o nouă abordare și pentru spitalul Leamna. Vor fi noi corpuri de clădire, un nou imobil. Sunt aproximativ 6 milioane de euro. În felul acesta, spitalul chiar va avea o nouă față. Între timp, se lucrează și la o zonă de salină și recuperare. A devenit spital universitar, mai nou, și vom merge spre o clinică modernă, unică în această zonă a României”, spune Cosmin Vasile.

Anul acesta, vor fi finalizate mai multe obiective culturale

În domeniul cultural, anul acesta vor fi finalizate mai multe obiective importante, printre care Muzeul Cărții și Exilului Românesc, Cula Cernăteștilor și Cula din Brabova. De asemenea, în zona culelor se încearcă crearea unor trasee de biciclete pentru zona de nord a județului.

,,Este anul în care vom inaugura o serie de obiective foarte importante, vorbim de Muzeul Cărții și Exilului Românesc, acum sunt achizițiile pentru dotări. De asemenea, pentru Școala Cornetti documenția tehnică pentru a putea fi depus pe POR, să reabilităm această clădire ca monument istoric. Cele două cule sunt finalizate și se lucrează la conceptul muzeal și ultimele proceduri de achiziție de dotări. Cele două cule, împreună cu zona Conacului Săulescu, cu Castrul de la Răcari, vom încerca să avem prima rută de bike din zonă. Încercăm să creăm trasee de biciclete pentru zona de nord a județului cu conexiune până în Cetate și zona de Sud, spre Ciuperceni, tot ce înseamnă Valea Dunării, Rast, Bistreț. La Muzeul Brâncuși este finalizată construcția doar la nivel de amenajare a zonei verzi, deasupra galeriilor subterane și tot ce înseamnă echipamente și proceduri pentru situații de urgență, pentru a putea fi recepționate”, spune președintele CJ.

Continuă digitalizarea administrației

De altfel, CJ Dolj continuă și digitalizarea administrației. Este în curs de realizare portalul electronic, privind serviciile de urbanism și amenajarea teritoriului. De asemenea, în derulare este și licitația pentru suplimentarea serviciilor de digitalizare a arhivei cu alte 30.000 de dosare documente. Pentru această ramură se alocă 1.280.000 de lei.

,,De asemenea, continuă digitalizarea administrației. Avem proiectele deja știute, extindem portalul de comunicare cu cetățenii, continuăm partea de scanare și întregire a arhivei și pregătim noi proiecte pe digitalizare pentru Spitalul Județean, toate instituțiile din subordine. Sperăm să fie anul când aproape tot ce înseamnă compartimente din CJ, încep să semneze electronic. O primă tranșă pe semnătură electronică este prinsă într-un proiect cu STS, undeva la primii 35 de șefi de birouri, de servicii, directori”, spune Cosmin Vasile, președintele CJ Dolj.

În ceea ce privește protecția mediului, este vorba de inițiative pentru Coridorul Jiului, prin revizuirea planului de management al rezervațiilor și ariilor naturale protejate. Proiectul este aprobat pentru finanțare europeană și vizează cinci obiective: Coridorul Jiului, Confluența Jiu-Dunăre, Bistreț, Locul Fosilifer Drănic și Pădurea Zăval.

Valoarea totală a demersului este de 12,6 milioane de lei. Pentru proiectul de Management Integrat al Deșeurilor, CJ își propune să aloce 33.040.000 lei. Finanțarea cuprinde construirea unei instalații de tratare mecano-biologică, crearea unor centre stocare temporară a fluxurilor speciale de deșeuri și achiziționarea de recipiente și autospeciale pentru colectarea deșeurilor.

Marina Andrei