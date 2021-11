Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, susține o declarație de presă la ora 10.00 în care va anunța modul în care începe școala luni, 8 noiembrie, după cele două săptămâni de vacanță forțată. Înainte de conferința de presă, Cîmpeanu a declarat presei că începând de astăzi, rata de vaccinare la nivelul fiecărei unități de invatamant va fi afișata pe site-ul fiecărui inspectorat școlar județean/ISMB.

Joi seară, președintele Klaus Iohannis a anunțat că „va fi introdusă o nouă condiție pentru ca școlile să poată funcționa cu prezență fizică, și anume gradul de vaccinare al personalului școlii”.

Ulterior, Cîmpeanu a declarat că în prezent „se conturează un prag de vaccinare de 60% în rândul personalului școlii”, pentru ca aceasta să funcționeze cu prezenta fizică începând de luni.

Ministrul a precizat că 54% din scoli și grădinițe aveau vineri, 29 octombrie, peste 60% rata de vaccinare a angajaților.



”Am trimis la Mof două ordine de ministru. Se micșorează nr. de note necesar încheierii mediei pentru fiecare elev. Vor putea fi încheiate în cazuri speciale dupa revenirea elevului, chiar daca se va intampla in semestrul II. Am trimis lista tezelor care vor fi sustinute in acest an.

Cel de-al treilea ordin se referă la modalitatea începerii scolii pe 8 noiembrie. Scoala va incepe pentru toti elevii si prescolarii. Este in curs de derulare sedinta CNSU prin care se propune modificarea Ordinului Ministrului Educatiei – Ministrului Sanatatii.Pe parcursul acestei zile sa poata exista sedinte al Cons de Adminsitratie in fiecare scoala si gradinita si sa fie anuntata. Criteriul se refera la rata de vaccinare din fiecare scoala si gradinita.

Va exista posibilitatea in continuare ca la nivelul scolii sa se trimita o cerere pentru ca scoala sa ramana in online chiar daca are o rata de vaccinare de peste 60%.

Rata de vaccinare de peste 60% exista in 54% din scolile si gradinitele României.

In ședințele de astăzi se va actualiza aceasta rata, aceste date se vor actualiza săptămânal, ziua de vineri va fi ziua de referința cu privire la rata de vaccinare. Am luat in considerare rata de vaccinare la nivelul intregului personal, pentru ca elevii interactionează nu doar cu profesorii și învățătorii.

În București există o rată de vaccinare de aproape 80%. Există doar 12 județe în care la nivel județean este sub 60%”, a declarat Sorin Cîmpeanu

Câte școli din București primesc elevi în clase?

69% din școli aveau rata de vaccinare de peste 60%, datele vor fi actualizate astăzi.Rata de vaccinare este cea mai mare în rândul liceelor. 1,8 milioane de elevi – cifră estimativă a elevilor și preșcolarilor care se vor întoarce la cursuri

Persoanele care au trecut prin boală – s-a mers pe ideea criterului rata de vaccinare și atât. Exista posiblitatea de contabilizare a celor care au trecut prin boală dar pragul ar fi fost mai mare de 60% și atunci acest lucru s-a compensat

Școlile și grădinițele cu rata de vaccinare sub 60% vor rămâne în online

Testele de salivă: Au fost declarați câștigătorii pentru Lotul 1. Astă seară vor fi anunțați pentru loturile 2 și 3. Luni și marți se vor încheia contractele, va urma o perioadă de cinci zile pentru depunerea scrisorilor de garanție, aceasta este procedura.

Am fost asigurat că în 24 de ore după ce DSU va primi testele ele vor fi distribuite. Vor fi utilizate de două ori pe săptămână.