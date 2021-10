Ministru israelian: Voi, românii, ar trebui să vă vaccinaţi

Ministrul israelian pentru Diaspora, Nachman Shai, îi îndeamnă pe români să se vaccineze şi afirmă că nu înţelege de ce atât de mulţi oameni îşi riscă viaţa în condiţiile în care spitalele din România sunt pline, după cum a aflat din presa internaţională, transmite Agerpres.

Nachman Shai, ministru israelian pentru Diaspora, afirmă că media trebuie implicate atât în campanii pozitive, cât şi în campanii negative, când vine vorba de vaccinare.

„Voi, românii, ar trebui să vă vaccinaţi, şi nu sunt plătit de guvern să vă spun asta. (…) Eu transmit un mesaj simplu: ‘Vaccinul vă va salva viaţa!’. Este ştiinţă. (…) Ieri dimineaţă (duminică – n.r.), când am mers la jogging, am văzut o ştire pe CNN cu titlul „Spitalele româneşti sunt pline”. De ce-şi asumă oamenii acest risc? Nu înţeleg”, a declarat pentru AGERPRES Nachman Shai, care este fost membru al parlamentului israelian şi are o îndelungată experienţă ca purtător de cuvânt, inclusiv în slujba armatei israeliene.

El a subliniat că, deşi are o rată de vaccinare mult mai mare decât alte ţări, Israelul nu este mulţumit. „Vrem ca fiecare israelian să fie vaccinat”, a subliniat el.

„Noi, în Israel, le-am cerut rabinilor şefi, liderilor religioşi, evrei şi musulmani deopotrivă, să le vorbească oamenilor. Dacă conducerea bisericii din această ţară s-ar fi îndreptat către oameni şi le-ar fi spus să se vaccineze, numărul oamenilor care s-ar vaccina ar fi mai mare”, a mai afirmat ministrul israelian pentru Diaspora.

„Noi nu dăm sfaturi. Dar în Israel am folosit figuri publice, jucători de fotbal populari sau campionii noştri olimpici, care sunt extrem de populari. O tânără de 19 ani a câştigat o medalie olimpică la tae-kwon-do (Avishag Semberg, medalie de bronz la tae-kwon-do la categoria sub 49 kg – n.r.), nimeni nu o ştia. Acum este foarte populară. Deci o iei pe această tânără şi îi spui: ‘Te-ai vaccinat? Acum vorbeşte cu oamenii!’ Aşa salvezi vieţi”, a relatat oficialul israelian.

El a explicat cum şi-a calibrat campania pro-vaccinare statul Israel. „Aşa faci campanie: produci mesaje diferite pentru diferite grupuri ţintite: evrei, arabi, ruşi, ultraortodocşi, laici, etc. Faci totul. Pentru că până la urmă cel mai important este câţi oameni se vaccinează. Politica guvernului a fost să se continue viaţa normală, pentru că altfel atât economia va fi afectată, cât şi oamenii, din punct de vedere mental, dacă închizi totul”, a spus Nachman Shai.

Din acest punct de vedere, a explicat el, Israelul nu a considerat practice restricţiile foarte dure din anumite ţări. „În alte ţări, ca Australia şi Noua Zeelandă, le-au spus oamenilor să stea acasă, oamenii au înnebunit. Imaginaţi-vă, copiii îşi înnebunesc părinţii, cupluri care obişnuiau să se vadă doar seara, după serviciu, sunt blocate împreună acasă. Nu glumesc. Rata divorţurilor creşte”, a mai afirmat el.