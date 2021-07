Netflix lansează două funcții noi pentru familii

Netflix lansează două funcţionalităţi pentru copii, e-mailurile de recapitulare şi rândurile Top 10, pentru a veni în sprijinul familiilor care doresc să urmărească împreună seriale şi filme şi să descopere titluri, relatează The Verge.

E-mailurile de recapitulare pentru copii vor oferi părinţilor o perspectivă mai amănunţită asupra preferinţelor copiilor şi noi modalităţi de a le explora interesele, cum ar fi:

recomandări bazate pe serialele şi filmele preferate ale copilului;

foi de colorat care pot fi imprimate, inspirate de personajele preferate ale copilului;

teme de top sau liste cu subiecte interesante care afişează tipurile de programe pe care le preferă copilul (ex.: ştiinţă, prietenie);

sfaturi despre cum pot fi folosite funcţiile pentru copii pe Netflix.

Această funcţionalitate are menirea de a încuraja capacitatea de a se conecta mai mult plecând de la titlurile preferate ale copiilor lor, cum ar fi seria recent lansată „Ridley Jones” şi lungmetrajul „The Mitchells vs. The Machines”.

Obiectivul Netflix este de a crea o colecţie unică formată din cele mai bune poveşti din care fiecare să poată alege.

Rândurile Top 10 pentru copii îi vor ajuta pe copii, pre-adolescenţi şi părinţi să vadă ce este popular atunci când decid ce să urmărească, mai ales atunci când fac asta împreună, ca familie. Rândurile Top 10 pentru copii vor cuprinde cele mai populare titluri pentru copii – inclusiv seriale şi filme – pentru fiecare ţară, cu grad de maturitate PG, dar şi mai mic (adică pentru diferite categorii de vârstă), acestea urmând a fi actualizate zilnic.

Filmele, serialele şi emisiunile speciale pentru copii care compun această listă vor avea o insignă roşie „Top 10” oriunde apar în profilurile pentru copii de pe Netflix – pe toate dispozitivele; membrii familiei pot găsi lista Top 10 pe pagina principală a copiilor lor sau în secţiunea „Noi & populare” din bara de meniu.

Rândurile Top 10 pentru copii sunt disponibile începând de miercuri, iar e-mailurile de recapitulare pentru copii vor fi trimise bisăptămânal în căsuţele de e-mail ale părinţilor începând de vineri, 16 iulie. Rândurile Top 10 vor fi lansate pe toate dispozitivele (cu excepţia AppleTV) în 93 de ţări.