Un medicament pentru astm reduce cu 90% simptomele COVID

Un român de 37 de ani a fost condamnat de o instanţă din New Jersey, SUA, la 60 de luni de închisoare pentru fraude cu carduri de credit. În plus, românul a fost obligat să restituie aproape 450.000 de dolari. Al doilea inculpat din acest dosar, un român de 34 de ani, a primit o pedeapsă de 33 de luni de închisoare. Cei doi inculpaţi au fost acuzaţi că au instalat dispozitive de skimming pe bancomate din nordul și centrul statului New Jersey. După cei i-au reţinut, în august 2018, poliţiştii au găsit mai multe carduri clonate în lenjeria intimă a inculpaților.