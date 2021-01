Iohannis: Salariile bugetarilor nu vor crește până nu ieșim din criză

Președintele Klaus Iohannis a declarat marti, la Cotroceni, că este normală înghețarea salariilor angajaților la stat.

„Masura inghetarii salariilor mi se pare una justa. Suntem in plina pandemie, suntem in criza economica, suntem in faza in care incercam prin vaccinare si restrictii sa terminam epidemia la noi. Trebuie sa fim constienti ca economia a suferit, s-a contractat, concluzia este ca sunt mai putini bani la buget, concluzia este nu poate fi vorba de marirea unor lefuri bugetare pana nu iesim din criza. Nu vorbim de austeritate, pentru ca nu se taie salarii, nu se taie pensii. Asta este. Ca sunt multi nemultumiti, si asta pot sa inteleg. Lucrurile trebuie vazute asa cum sunt, salariile, pensiile vor putea sa creasca iarasi asa cum iesim din criza economica si sunt convins ca anul acesta vom iesi din criza”, a declarat Klaus Iohannis.