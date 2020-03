Papa Francisc, singur, într-o Piață goală a Bisericii Sf. Petru, se roagă vineri pentru întreaga lume împotriva pandemiei.

Papa Francisc va împărţi binecuvântarea Urbi et Orbi, în situaţia actuală creată de pandemia de coronavirus.



„Papa Francisc va prezida la Vatican un moment special de rugăciune, în acest timp de suferinţă cauzat de pandemia cu coronavirus. Sfântul Părinte se va ruga pe esplanada Bazilicii „Sf. Petru”, cu piaţa goală: după proclamarea Cuvântului Domnului, va urma un moment de Adoraţie Euharistică, iar la final Papa Francisc va împărţi binecuvântarea Urbi et Orbi – Cetăţii Romei şi lumii întregi -, cu indulgenţă plenară.

Rugăciunea din această seară cu Papa Francisc este o ocazie unică de a dobândi, în situaţia actuală creată de pandemie, indulgenţa plenară, într-o formă extraordinară, atât pentru sine cât şi pentru răposaţi.

Binecuvântarea Urbi et Orbi o dă numai Papa, iar acest lucru se întâmplă numai în ziua alegerii sale ca urmaş al Sfântului Apostol Petru, în ziua de Paşti şi în ziua de Crăciun. Binecuvântarea Urbi et Orbi pe care Papa Francisc o va împărţi în această seară are, aşadar, un caracter unic şi este legată de dobândirea indulgenţei plenare”, informează Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti, printr-un comunicat de presă.