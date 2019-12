Primăria Târgu Jiu nu a cerut bani la rectificarea de buget

Primăria Municipiului Târgu Jiu nu mai are nevoie de fonduri până la finalul acestui an. Este opinia primarului din Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Acesta a declarat că nu a solicitat bani la următoarea rectificare de buget, pentru că nu mai este nevoie. Edilul spune că bugetul a fost fundamentat, în așa fel încât să fie asigurate cheltuielile de funcționare până la finalul acestui an. Marcel Romnescu a precizat că sunt primării unde este necesar ca guvernul să aloce fonduri pentru a putea fi asigurate cheltuielile de funcționare până la finalul anului.

În această perioadă, edilul s-a deplasat la diferite ministere pentru a obține finanțare, în ceea ce privește anul 2020. „Nu mai avem nevoie de fonduri la rectificarea de buget. Sunt sumele planificate de la fundamentarea bugetului pe acest an. Avem fonduri suficiente și de salarii, și pentru restul cheltuielilor. Ne descurcăm și lucrurile sunt stabile din punct de vedere financiar. Am ales să nu mai solicităm sume la rectificare și să ajungă fonduri la primăriile unde sunt probleme mai mari“, a declarat Marcel Romanescu.

Acuzat de duplicitate

Viceprimarul din Târgu Jiu, Adrian Tudor, a declarat că nu se aștepta ca municipalitatea să nu solicite fonduri la rectificarea de buget. În opinia lui Tudor, primarul a făcut doar jocuri de imagine în timpul guvernării PSD, când se plângea că nu are bani și este ocolit de finanțările de la bugetul central. Cu toate acestea, an de an, primăria a avut excedent bugetar, mai spune viceprimarul din Târgu Jiu. Concluzia lui Adrian Tudor este că acuzațiile primarului la adresa fostei guvernări erau nefondate.

Vicele susține că bani au fost tot timpul, dar primarul Romanescu nu a știut să îi cheltuiască. „Este un limbaj duplicitar la primar. Acum nu mai este nevoie de bani, dar când erau social-democrații la guvernare nu avea primăria bani. Nu știu cum se spune adevărul și în funcție de ce context. Eu cred că bani au fost tot timpul la Târgu Jiu pentru că a fost excedent la final de an“, a spus Adrian Tudor, viceprimarul din Târgu Jiu.

Probleme la Motru

La rândul său, primarul din Motru, Gigel Jianu, se plânge că nu îi ajung banii pentru a achita salariile pe ultima lună a anului. Din acest motiv, așteaptă ca la rectificarea de buget anunțată în ședinţa de guvern de săptămâna aceasta, Primăria Motru să primească sumele necesare pentru funcționare. „Știu că sunt câteva primării în Gorj unde sunt probleme cu încheierea anului. Și la noi este o astfel de problemă. Sper ca săptămâna aceasta să vină rectificarea de buget să se echilibreze bugetele locale acolo unde sunt probleme. Fără banii de la rectificare nu am mai putea să dăm salariile pentru ultima lună din an. Este necesar să vină sumele pe care le-am solicitat guvernului. Aproape toți primarii așteaptă acești bani. Am știut de la început că nu ne vor ajunge, dar chiar nu vrem să ajungem în această stuație“, a spus Gigel Jianu, edilul din Motru.