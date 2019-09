De ce a fost stinsă flacăra eternă de la Monumentul Eroilor Revoluţiei

„Vă închipuiţi reacţia mea şi trăirea mea. Sunt extrem de indignat. Inclusiv aseară (luni – n.a) am insistat până târziu, nu mă interesează că e ora 22 sau 23, vreau să se dea drumul la gaz, să se dea drumul la flacără. Noi suntem în conflict cu firma, s-a ajuns la proces. Era o sumă de nimica de plătit, sub 6.000 de lei. Îi plăteam instantaneu. Au fost plătiţi ieri dimineaţă (luni – n.r.) banii, eu nu am ştiut de întrerupere, numai că nu s-a putut da drumul la gaz până azi de dimineaţă (marţi – n.a.). Au fost plătiţi fără ca eu să mai fiu informat de tot scandalul. Ştiam de vineri că trebuie să plătim nişte bani”, a spus edilul Timişoarei.