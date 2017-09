» Pandurii, după puncte în Ilfov

Divizionara secundă Pandurii Târgu Jiu încearcă să recupereze din punctele pierdute etapa trecută la Motru, când a cedat cu 3-1 în fața echipei Hermannstadt, țintind un rezultat pozitiv în deplasarea din Ilvof, contra grupării CS Balotești, programată sâmbătă, de la ora 11.00. „Dacă aş şti că se repetă istoria ultimelor etape (pandurii nu au pierdut până în deplasare – n.r.), aş sta liniştit, dar sunt convins că ne aşteaptă un joc dificil. Echipa din Ilfov are moralul bun după egalul de la UTA, plus că terenul de la Baloteşti e foarte mic. Nici nu ştiu dacă are dimensiunile regulamentare“, afirma zilele trecute antrenorul gorjenilor, Adrian Iencsi.