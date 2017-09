» Fotbal / Daună totală cu Daum la cârma României

Naționala României a pierdut, scor 0-1, partida disputată ieri seară, la Podgorica, în fața reprezentativei Muntenegrului, în etapa a opta a grupei E din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, găzduit de Rusia. Gazdele au marcat prin Jovetic, care a reluat cu capul, de lângă Chiricheș, o centrare venită de pe partea dreaptă, de la Marusic (75). În urma acestui rezultat tricolorii au ratat orice șansă de a merge la turneul final, dar cu toate acestea selecționerul Christoph Daum nu și-a anunțat demisia.

Muntenegru: Petkovic – Marusic, Savic, Tomasevic, Stojkovic – Ivanic (70, Mugosa), Vukcevic – Jankovic (84, Jovovic), Jovetic, Vesovic – Beciraj (90+2, Zverotic). Selecționer: L. Tumbakovic.

România: Tătărușanu – Benzar, Chiricheș, Moți, Toșca – Găman (82, Hanca), Marin (64, Stanciu) – Chipciu, Maxim, Stancu – Andone (64, Băluță). Selecționer: C. Daum.

Cartonașe galbene: Vesovic, Vukcevic, Beciraj / Chipciu, Moți.

Au arbitrat: Craig Thomson – Davis McGeachie, Alan Mulvanny; Kevin Clancy (Scoția).

Observatori: Nikolai Ivanov (Rusia), Kris Bellon (Belgia).

În celelalte meciuri din etapa a opta a grupei E, Armenia a pierdut cu 4-1 pe teren propriu cu Danemarca, iar Polonia s-a impus acasă cu 3-0 în fața Kazahstanului.

Clasament: 1. Polonia 19 puncte (golaveraj 18-11), 2. Muntenegru 16 (18-7), 3. Danemarca 16 (18-7), 4. România 9 (8-8), 5. Armenia 6 (8-19), 6. Kazahstan 2 (4-22).

Programul ultimelor două runde din grupa E: 5 octombrie 2017: Armenia – Polonia (ora 19.00), Muntenegru – Danemarca, România – Kazahstan (ora 21.45); 8 octombrie 2017: Danemarca – România, Kazahstan – Armenia, Polonia – Muntenegru (ora 19.00).

„Nimeni nu e vinovat pentru această calificare ratată“

La finalul partidei de la Podgorica, selecționerul României, germanul Christoph Daum, a uimit din nou, afirmând că nu există un vinovat pentru ratarea calificării la Mondial și că trebuie să reclădim echipa pentru EURO 2020.

„Trebuie să construim o echipă nouă şi am văzut câteva faze bune în meci. Până se vor adapta jucătorii la un nivel bun, avem nevoie de o echipă nouă. Am văzut progres. Am fost foarte motivaţi, dar nu ne-am putut crea ocazii de gol. Cred că fiecare meci e foarte important. Acasă, la primul meci, am avut probleme. Am avut penalti și nu am putut marca. Echipa trebuie reînnoită, trebuie să văd jucători tineri pe care nu i-am văzut până acum. Nu depinde de mine dacă rămân, nu iau această decizie. Contractul spune că dacă nu ne calificăm se termină totul. Nu eu decid viitorul. Mă voi gândi, voi vorbi cu preşedintele FRF şi vom lua o decizie bună pentru fotbalul românesc. E doar o întrebare de presă (dacă îşi dă demisia – n.r.). Nimeni nu e vinovat pentru această calificare ratată. Trebuie să învăţăm din acest eşec, să devenim mai puternici. Să devenim mai buni şi să nu dăm vina pe cineva“, a declarat Christoph Daum, la TVR 1.

Antrenorul german se plânge de modul în care a fost tratat pentru rezultatele din această campanie, dar spune că îi place să lucreze în România. Daum spune că va lua o decizie după ce se va consulta cu FRF: „Trebuie să discutăm despre EURO 2020. Am fost atacat într-un mod incredibil din multe părţi. E o plăcere să lucrez pentru România. Sunt supărat din cauza rezultatului, toată lumea vrea să livrezi un rezultat, dar îmi pare rău că nu am putut. Nu am răspunsul în privinţa demisiei. Mă voi consulta cu FRF. Nu vreau să dau un răspuns influenţat de moţii şi mă voi mai gândi“, a mai spus Daum.