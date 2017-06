» Vali David: E păcat că nu ne-am îndeplinit obiectivul

Fostul antrenor cu portarii de la Pandurii Târgu Jiu, craioveanul Valentin David, nu a trecut ușor peste retrogradarea grupării gorjene și a declarat în cadrul emisiunii „Repriza de Sud“, de la Alege TV, că s-au depus eforturi considerabile de menținere în primul eșalon.

„Când am venit cu Flavius Stoican la echipă am zis să încercăm să facem ceva bun, însă lotul nostru era compus pratic din trei jucători: Stanca, Trifu și Pîrcălabu. A fost nevoie de o lună de selecții, veneau la antrenamente copii care nu mai jucaseră fotbal de mult timp… Am trăit perioade grele în prima parte a mandatului nostru de la Pandurii. Știam că nu ne așteaptă Ronaldo, Rivaldo și Messi, dar nici chiar așa. Am avut norocul de a juca cinci meciuri înainte să intrăm în play-out și asta ne-a ajutat, ne-am mai reglat jocul. Planul nostru a fost să formăm o echipă în aceste cinci etape rămase din campionatul regulat, în care am luat doar un punct cu Iașiul. După am strâns rândurile și am crescut de la meci la meci. Ne-am implicat 100% și cred că într-o mare măsură am și reușit să le arătăm oamenilor că lucrurile merg spre bine, însă, fiind o echipă cu jucători neexperimentați, s-au pierdut multe puncte aiurea. Nu uit meciul cu Timișoara de acasă, când conduceam cu 1-0, controlam și jocul, dar a venit acea eliminare nejustificată a fundașului dreapta de la noi, dată de Colțescu, și totul s-a întors împotriva noastră, am pierdut cu 3-1. Apoi, ca în orice telenovelă, totul s-a terminat în ultimul episod, iar acel joc de la Botoșani a fost de-a dreptul dramatic și nu vreau să-mi mi-l amintesc. E păcat că nu ne-am îndeplinit obiectivul, pentru că am fost foarte aproape de asta, la doar două minute. Frustrarea era mare după acel joc“, a declarat fostul portar al Craiovei și al Stelei.

„Au stricat vestiarul“

Vali David a admis că s-au comis și greșeli mari din partea conducătorilor și a autorităților, care au contat în ceea ce privește liniștea echipei și bunul mers al lucrurilor.

„Am avut parte și de o situație nemaiîntâlnită la Pandurii. Să ai doi jucători foarte buni, frații Erico și Elton Da Silva, să mergi în cantonament cu ei, să faci scheletul echipei pe spatele lor și tu să nu-i legitimezi în timp util… A fost legitimat doar unul dintre ei, fundașul Erico, pe final, în condițiile în care noi aveam mare nevoie de mijlocași. Lucrurile ni s-au părut ciudate, și lui Stoican, și mie. Sunt puțin dezamăgit și de autoritățile din Târgu Jiu, pentru că ar fi trebuit să fie zi de zi în spatele jucătorilor și al antrenorilor. S-au implicat când au văzut că putem prinde locul neretrogradabil și atunci o etapă sau două, după aceea nu ne-au mai zis nimic și nu au mai făcut nimic pentru echipă. Pandurii aveau nevoie și de susținere financiară. Nu spunem că echipa nu a fost plătită în proporție de 90%, dar modul cum s-au făcut plățile a fost total greșit, de amatori. Să-i dai fotbalistului prima de joc în ziua meciului următor și nu oricum, jumătate la unul, la altul o primă întreagă… Jucătorii se uitau unii la alții și nu înțelegeau nimic. Au stricat vestiarul. Juriștii aceia nu știau, dar apropiații clubului îi puteau trage de mânecă și să le explice cum să procedeze. Asta este, e de domeniul trecului. Sper să se reorganizeze și să se facă o echipă frumoasă la Târgu Jiu, cum a mai fost“, a punctat Vali David.