» Briceag: Am luat ușor galbenul acela

Revenit pe postul de fundaș stânga, Marius Briceag l-a făcut uitat pe Bogdan Vătăjelu în meciul cu FC Voluntari. Fotbalistul de 24 de ani s-a achitat excelent de sarcinile defensive, a participat și la construcție și a fost unul dintre „motoarele“ echipei CS Universitatea Craiova. Briceag a făcut însă și o mică greșeală în minutul 43, a comis un fault inutil undeva la 30 de metri de poarta lui Calancea, iar arbitrul central Iulian Călin s-a grăbit și l-a avertizat cu galben, cartonaș care îi va aduce suspendarea pentru meciul cu FC Botoșani, programat sâmbătă, de la ora 18.00, în deplasare.

„Sunt suspendat și îmi pare tare rău. Cred că am luat foarte ușor galbenul acela. Știam că am trei avertismente și nu aveam de ce să fac fault acolo, pentru că era destul de departe de poarta noastră. I-am luat prim-planul adversarului și nu l-am ținut sau altceva, nu trebuia să-l faultez ca să-l opresc, însă el a simulat faultul. Dacă așa a decis arbitrul… Nu știu dacă am fost vânat și nici nu vreau să comentez arbitrajul, că nu sunt în măsură, dar nu trebuia să primesc galben acolo. Revin cu Steaua“, a declarat Marius Briceag, pentru GdS.

„Cu toții am făcut un joc bun cu FC Voluntari. În primele 20-25 de minute ne-a fost puțin greu, cred că și din cauza terenului, pentru că ne-a luat ceva să ne acomodăm, dar după am controlat totul. Scorul putea fi și mai mare de 5-0, însă important este că am luat cele trei puncte“, a mai spus fotbalistul originar din Pitești.

Cine îi ia locul?

Întrebat cine îi va lua locul în confruntarea din Moldova, Marius Briceag nu a putut să ofere un răspuns, pentru că postul său este singurul care nu are o dublură, deoarece transferul lui Bogdan Bucurică s-a blocat cel puțin pentru moment. Ar mai fi variante, însă toate de compromis, improvizații, în timp ce echipa a doua nu oferă o soluție concretă momentan.

„Sincer, chiar nu știu cine va juca în locul meu. Când am fost împrumutat la Voluntari am văzut că a jucat Bancu într-un meci, când era Vătăjelu suspendat. Poate joacă și acum. Nea Gigi va decide cine e cel mai indicat să joace fundaș stânga. Indiferent cine va juca în locul meu, trebuie să facă un joc bun“, a spus Briceag, care ieri nu s-a antrenat din cauza unui furuncul.

„Sunt sigur că vom câștiga la Botoșani“

Marius Briceag este convins că meciul cu FC Botoșani nu va fi deloc ușor, dar are încredere că punctele vor ajunge în contul CS Universitatea Craiova.

„Botoșaniul a fost o nucă tare pentru noi, mai ales pe teren propriu. Și acum am văzut că au îmbunătățit lotul cu Buș, Hergheligiu, care am văzut că a fost titular cu Chiajna, și au o echipă destul de bună. «Herghe» o să se mobilizeze foarte bine, pentru că o să vrea să arate că poate mai mult și sunt sigur că va da totul pe teren. O să fie un meci greu, dar sunt sigur că vom câștiga, vom continua ascensiunea și vom avea un moral foarte bun pentru meciul cu Steaua“, a afirmat Briceag, punctând că nu are pretenții de un adversar anume la tragerea la sorți a sferturilor Cupei României: „Nu am preferințe. Important este să mergem mai departe și chiar îmi doresc să câștigăm Cupa. Cred că avem o șansă mare să obținem trofeul în această ediție“.