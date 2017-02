» Vă vrem puternici!

CS Universitatea Craiova întâlnește sâmbătă, de la ora 14.00, pe stadionul „Extensiv“, pe FC Voluntari, partida contând pentru etapa a 22-a din Liga I, prima din 2017. Alb-albaștrii pornesc la drum cu un moral excelent, pe lângă locul trei obținut în 2016 bunăstării se adaugă și rezultatele pozitive din amicalele din Malta, însă, cu toate astea, strategul Gigi Mulțescu îndeamnă la prudență, știind că obiectivul, accederea în play-off, nu a fost încă atins.

„Începe minireturul și primul meci este cel mai greu, pentru că nu avem ritmul campionatului. Avem în spate doar o perioadă de pregătire și meciuri amicale, care nu au caracteristicile unor partide oficiale. Întâlnim o echipă cu jucători valoroși, care pot decide jocul, și trebuie să fim foarte atenți. Am pregătit foarte bine meciul, însă sunt și lucruri pe care nu le putem anticipa sau nu le știm la ora asta. Nu am avut cum să-i studiez pe cei de la Voluntari, pentru că nu au avut nici un meci dat la tv în această iarnă. Îi știm din tur pe majoritatea jucătorilor, așa că mare lucru nu au adus nou, dar o să le «scanez» în primele minute jocul. Au fotbaliști buni în atac, în frunte cu Cernat și Lazăr, dar noi avem strategia și pentru atac, și pentru apărare. Important este ca noi să ne exprimăm coerent și să eliminăm greșelile din apărare și, mai ales, ratările. Dacă vom reuși să fim mai exacți, normal ar fi ca noi să câștigăm acest joc. Este o presiune în plus pe noi acum prin prisma primului obiectiv. Dacă după aceste cinci etape suntem în play-off, atunci o să ne descătușăm un pic și o să avem relaxarea să abordăm fără rezerve meciurile care vor urma, pentru că acolo totul e bonus. Sunt mai multe echipe implicate în lupta pentru primele locuri. Suntem cele trei care ocupăm podiumul, Dinamo, care are forță de joc, și CFR Cluj, care a făcut niște transferuri bune. Mediașul nu este de neglijat, dar nu știu dacă are capacitatea de a avea constanță în rezultate“, a declarat Gigi Mulțescu.

Antrenorul Craiovei nu va conta în disputa cu Voluntari pe Andrei Dumitraș, Alex Barthe – ambii accidentați, și Nusmir Fajic, căruia nu i-a sosit viza.

Suprafața de joc, o problemă

Tehnicianul echipei CS Universitatea s-a arătat îngrijorat de starea terenului de pe „Extensiv“.

„Nu am ajuns astăzi (vineri – n.r.) pe «Extensiv» să văd care e starea terenului. În schimb, a fost Marcel Popescu și mi-a spus că arăta destul de bine. Sunt ceva grade în plus acum și poate și mâine (sâmbătă – n.r.), deci sunt premise să fie un gazon practicabil. E o problemă dacă apare soarele și topește ce-i deasupra, iar jos rămâne gheață. S-ar putea să alunece jucătorii, pentru că nu știu dacă acele crampoane fac față. Aș fi vrut să se amâne reluarea campionatului până când sunt condiții normale de joc. Așa, va fi o luptă surdă pentru balon, pentru echilibru, iar astea țin de alte sporturi, de hochei, de patinaj viteză… Integritatea fotbaliștilor este pusă în pericol și înainte de toate ei sunt oameni. Rațiunea fotbalului este să oferi spectacol, execuții frumoase, nicidecum încrâncenare, coate în gură, alunecări etc.“, a explicat Mulțescu, sperând ca greșelile de arbitraj să fie făcute fără intenție: „Sper să avem arbitraje corecte. Va fi greu și pentru arbitri, și cu această ocazie le spun baftă, să fie inspirați, atenți, corecți. Sunt greșeli mari și în campionatele puternice din lume, numai că nu sunt într-o singură direcție. Asta e problema! Să se vadă că într-adevăr e vorba de o greșeală neintenționată. Dar când dai penalti cu o jumătate de metru în afara careului, atunci nu mai e în regulă. Arbitrii sunt foarte importanți, fac parte din spectacol, împreună cu jucătorii, antrenorii și media, și trebuie să ne facem treaba cât mai bine ca să asigurăm un spectacol pentru spectatori“.

Ivan: Trebuie să câștigăm

Noul căpitan al Craiovei, Andrei Ivan, a punctat că singura variantă a echipei sale în confruntarea cu Voluntari este victoria, iar în ceea ce-l privește va fi foarte responsabil pe teren și în afara lui: „Trebuie să câștigăm, pentru că ne mai trebuiesc încă șase puncte ca să fim siguri că intrăm în play-off. Acum, că sunt căpitan, o să fiu mai responsabil, colegii îmi dau încredere și trebuie să fiu mai atent în teren“.

Un mesaj de încurajare a venit din Cehia, de la fostul lider al grupului, Bogdan Vătăjelu: „Vreau să vă urez multă baftă, pentru că de mâine (sâmbătă – n.r.) începe un an greu, dar cu siguranță mult mai frumos decât cel trecut. Bătălia pentru podium continuă! Mult noroc, fraților“.

Altfel, oficialii CS Universitatea Craiova au anunțat vineri că s-a ajuns la un acord cu Rambe în privința rezilierii contractului.