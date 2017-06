» Program Inspire Cinema Craiova în perioada 30 iunie – 6 iulie

Spider-Man: Homecoming 3D / Omul-Păianjen: Întoarcerea acasă Avanpremiera

Regia: Jon Watts

Cu: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.

Gen film: Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 134 min

Rating: AP12 IMDB: 7.9

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=zPejtT4k1vs

Încântat de experienţa sa alături de răzbunători/Avengers, Peter revine acasă, unde locuieşte împreună cu mătuşa May (Marisa Tomei), evoluând sub directa supraveghere a noului său mentor, Tony Stark (Robert Downey Jr.). Peter încearcă să revină la vechea sa rutină zilnică – atras de gândul de a deveni ceva mai mult decât un simplu vecin cumsecade – dar atunci când apare Vulturul (Michael Keaton), un nou personaj malefic, acesta devine un pericol pentru toate lucrurile importante din viaţa lui Peter. Momentul său a sosit, pentru că el este pus la încercare pentru a deveni eroul care trebuie să devină.

Miercuri, Joi 15:30; 18:10; 20:50; 21:20

The House Avanpremiera

Regia: Andrew Jay Cohen

Cu: Will Ferrell, Allison Tolman, Amy Poehler, Andrea Savage, Jason Mantzoukas

Gen film: Comedie

Durată: 88 min

Rating: AG IMDB: –

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=-yLyq_D8mCE

După ce Scott şi Kate Johansen (Will Ferrell şi Amy Poehler) pierd economiile pentru studiile fiicei lor Alex, îi cuprinde disperarea la gândul că singurul lor copil nu va absolvi facultatea. Cu ajutorul vecinului Frank (Jason Mantzoukas) decid să deschidă un casino ilegal în casă.

Miercuri, Joi 19:50; 21:50

Despicable Me 3 – 3D / Sunt un mic ticălos 3

Regia: Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon

Cu: Jenny Slate, Kristen Wiig, Steve Carell

Gen film: Acţiune, Animaţie, Aventuri

Durată: 96 min

Rating: AG IMDB: 6.7

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=jANnzxO_NkU

Povestea are în centrul atenţiei consecinţele unei veşti extraordinare: Gru are un frate geamăn. Faptul că acesta, Dru (acelaşi Steve Carell), are o viaţă aparent mai plină va fi punctul de pornire al unei rivalităţi frăţeşti gata să amuze publicul. Furtul unui diamant şi răfuielile cu Balthazar Bratt, un alt antagonist obsedat să subjuge lumea, vor fi principalele provocări.

Dublat: Vineri pana Joi 11:30; 12:00; 12:40; 14:40

Subtitrat: Vineri pana Joi 16:40; 18:40

Baby Driver

Regia: Edgar Wright

Cu: Lily James, Jon Bernthal, Ansel Elgort, Kevin Spacey

Gen film: Acţiune, Comedie, Crimă

Durată: 113 min

Rating: N15 IMDB: 8.6

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=thlonrXHGMI

Ce iese când un puști tăcut, cu un trecut traumatizant și un prezent incert, își tratează rănile vechi cu muzică și cai-putere? Drifturi spectaculoase, situații amuzante și pericole extreme – toate, în ritmul nelipsitelor căști. Talentul său la volan este exploatat în jafuri ingenioase, organizate de un interlop fără scrupule. Când nu apasă pedala accelerației pentru bani, Baby se dedică îngrijirii unui bătrân cvasi-orb, singurul pe care îl poate numi familie. Îndrăgostit de fata visurilor lui, Baby întrevede șansa de a evada din viața infracțională și de a-și crea alt viitor. Dar îl va lasa oare anturajul?

Vineri pana Marti 17:00; 19:10; 21:10; 21:40

Miercuri, Joi 15:00; 19:20; 21:40

Everything, Everything / Absolut tot

Regia: Stella Meghie

Cu: Nick Robinson, Amandla Stenberg

Gen film: Dramă

Durată: 96 min

Rating: AG IMDB: 6.2

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fBMH-bVLErg

Maddy e o puștoaică de 18 ani, isteață, curioasă și plină de imaginație. Dar Maddy suferă de o maladie care o împiedică să părăsească protecția mediului închis ermetic din casa ei. Olly e puștiul din vecini care nu lasă ca acest detaliu să-i despartă. Privindu-se doar prin ferestre și vorbindu-și doar prin mesaje scrise, Maddy și Olly formează o legătură care îi face să riște totul pentru a fi împreună.

Vineri pana Marti 15:10; 17:10; 19:00; 21:30

Miercuri, Joi 13:30; 15:10; 17:10

Transformers: The Last Knight 3D / Transformers: Ultimul cavaler

Regia: Michael Bay

Cu: Laura Haddock, Mark Wahlberg, Anthony Hopkins

Gen film: Actiune, Aventura, SF, Thriller

Durată: 149 min

Rating: AP 12 IMDB: 5.3

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=P2iXs8rv6zA

Oamenii sunt in razboi cu Transformerii si Optimus Prime a disparut. Cheia salvarii viitorului nostru e adanc ingropata in secretele trecutului, in istoria nestiuta a Transformerilor pe Pamant. Cei pe umerii carora cade uriasa misiune de a salva lumea noastra formeaza o alianta careia nu i se dau prea multe sanse.

Vineri pana Joi 14:50; 17:40; 20:40; 21:00

Once Upon a Time in Venice / Câinele… sau viața!

Regia: Robb Cullen, Mark Cullen

Cu: Bruce Willis, Jason Momoa

Gen film: Actiune, Comedie

Durată: 93 min

Rating: N15 IMDB: 5.4

Steve Ford este un detectiv privat din Los Angeles a carui viata e data peste cap cand multiubitul sau caine, Buddy, e furat de o banda extrem de periculoasa. Ca sa-si recapete catelul, Steve e nevoit sa negocieze cu rapitorii si ne arata ce inseamna sa intreci orice limita cand e vorba sa-ti aduci inapoi acasa cel mai bun prieten.

Vineri pana Marti 15:00

Rough Night / O noapte nebună, nebună

Regia: Lucia Aniello

Cu: Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Kate McKinnon

Gen film: Comedie

Durată: 102 min

Rating: N15 IMDB: 5.5

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rd_3P90qj00

O gasca de prietene se reunesc in Miami dupa zece ani de la absolvirea colegiului, hotarate sa marcheze momentul cu o distractie de pomina. Iesirea in club, scaldata cu alcool din belsug, se transforma intr-o experienta sinistro-amuzanta atunci cand vizita unui stripper se incheie fatal. Situatia se agraveaza direct proportional cu cantitatea de droguri ingerata, iar rezultatul este o nebunie totala.

Vineri pana Marti 16:50; 19:20

Miercuri, Joi 17:30

Cars 3 – 3D / Masini

Regia: Brian Fee

Cu: Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chris Cooper

Gen film: Animatie, Aventura, Familie, Sport

Durată: 109 min

Rating: AG IMDB: 7.2

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yWn9R1QVzZk

De aceasta data il vedem pe erou iesit din lumina reflectoarelor dupa ce este invins in curse de adversari mai rapizi. Ajutat de Mater si Sally, Lighting vrea sa se intoarca pe pista si sa-l infrunte pe noul star al curselor, Jackson Storm.

Dublat

3D: Vineri pana Marti 12:30; 13:50; Miercuri, Joi 12:30; 14:00

2D: Vineri pana Joi 12:10; 12:50

The Mummy 3D / Mumia

Regia: Alex Kurtzman

Cu: Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell Crowe

Gen film: Actiune, Aventura, Fantastic

Durată: 114 min

Rating: N15 IMDB: 5.8

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=CrZXtWpxDyI

Un membru al trupelor speciale, Tyler Colt, are misiunea de a elimina un grup terorist ascuns intr-un buncar, in desertul irakian. Buncarul se dovedeste a fi un misterios mormant, in care Tyler descopera un sarcofag marcat cu simboluri egiptene. Din momentul in care il deschide, mintea ii este blestemata cu viziuni.

Vineri pana Marti 18:50; 21:20

Miercuri, Joi 18:50

Wonder Woman 3D

Regia: Patty Jenkins

Cu: Gal Gadot, Chris Pine

Gen film: Actiune , Aventura, Fantastic

Durată: 141 min

Rating: Ap 12 IMDB: 8.1

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3IkAt15QWHU

Inainte de a deveni Wonder Woman, Diana a fost printesa din Amazon, crescuta intr-un paradis izolat si antrenata pentru a fi invincibila in lupta. In momentul in care un pilot american se prabuseste pe tarmul insulei sale si o avertizeaza ca urmeaza sa izbucneasca un razboi care va zdruncina lumea, Diana este convinsa ca interventia ei poate opri amenintarea. Luptand alaturi de omenire, Diana isi va descoperi adevaratul sau destin.

Vineri pana Marti 14:00

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 3D / Pirații din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar

Regia: Joachim Ronning, Espen Sandberg

Cu: Johnny Depp, Javier Bardem, Kaya Scodelario

Gen film: Actiune, Aventura, Comedie, Fantastic

Durată: 129 min

Rating: AP12 IMDB: 7.0

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BDBnAqRe0hE

Atras intr-o aventura cu totul noua, capitanul urmarit de ghinion Jack Sparrow este lovit si mai abitir de valul nesansei atunci cand piratii fantoma condusi de vechiul sau inamic, groaznicul Capitan Salazar, evadeaza din Triunghiul Diavolului hotarati sa nimiceasca toti piratii de pe mare… inclusiv pe el.

Vineri pana Joi 16:10