» Gorj: Doi bărbaţi, anchetaţi după ce au ucis un cerb

Doi bărbaţi, de 37 şi 46 de ani, din judeţele Maramureş, respectiv Satu Mare, sunt cercetaţi de poliţiştii gorjeni pentru comiterea infracţiunii de braconaj. Cei doi sunt acuzaţi de poliţie că ar fi vânat şi tranşat un cerb. Carnea a fost găsită, ieri, ascunsă sub o gramadă de lemne, din muntele Sunătoarea, judeţul Gorj: „Polițiști din cadrul Biroului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Gorj au fost sesizaţi de reprezentantul unei asociaţii de vânătoare, cu privire la faptul că a identificat în muntele Sunătoarea, mai multe resturi ce provin de la un animal eviscerat. Cu ocazia verificărilor efectuate, în apropiere a fost identificat un vagon pentru dormit, ce aparține unei societăți comerciale, în care locuiau doi bărbați de 37 și 46 de ani, din județele Maramureş respectiv Satu Mare, care în data de 11 februarie, ar fi vânat și tranşat un cerb, iar carnea rezultată a fost găsită ascunsă sub o grămadă de lemne din apropierea vagonului. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de braconaj”, a declarat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj.