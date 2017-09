» Competiţie off road pe cel mai spectaculos traseu din ţară

Mii de cai putere şi adrenalină la sfârşitul săptămânii trecute în comuna gorjeană Runcu, acolo unde a avut loc o competiţie off road. Traseul extrem de spectaculos a atras zeci de iubitori de off road din întreaga ţară, în ciuda faptului că respectivul concurs a fost în afara calendarului competiţional. La Runcu ar fi trebuit să aibă loc a treia ediţie a Concursului de off road extrem, însă problemele avute de clubul asociat au făcut ca întâlnirea să fie una fără puncte şi fără premii. Participarea a fost însă la fel de numeroasă ca şi în 2015 şi 2016, când concursul de off road extrem a fost transmis de canalul Discovery. Cele două trasee au fost amenajate în Masivul Vâlcan, din nordul comunei Runcu. În total au participat 32 de maşini cu mulţi cai putere. Cei 32 de piloţi s-au cazat, alături de familii, la pensiunile din Runcu, pregătite să îşi primească oaspeţii. În total peste 80 de persoane au fost angrenate în circuitul de off road extrem de la Runcu.

Asistenţă din partea Salvamont Gorj

Potrivit lui Sabin Cornoiu, şeful Serviciului Public Salvamont Gorj, două echipaje de salvamontişti au asigurat sâmbătă şi duminică asistenţa de specialitate la competiţia de off road din Masivul Vâlcan, comuna Runcu. „Era păcat să nu bifăm cumva şi cea de-a treia ediţie de off road extrem. Clubul care ne-a ajutat la organizare în 2015 şi 2016 şi care era afiliat la Discovery a avut ceva probleme. A fost o competiţie fără puncte. Oaspeţii au rămas impresionaţi şi au spus că este cel mai spectaculos traseu din ţară, cu un potenţial imens. Mulţi piloţi din anii trecuţi au revenit şi cei care au venit în premieră au declarat că vor reveni la Runcu şi în afara vreunei competiţii. Am organizat două trasee pe munţi. Peisajele sunt extraordinare, iar dificultatea este pentru off road extrem. Le-am pregătit şi o cină tradiţională. Am sărbătorit şi opt ani de la înfiinţarea Clubului Vitara. Au venit piloţi din Bihor, Suceava, Harghita, Covasna, Bucureşti, Târgu Jiu, Hunedoara, Braşov, Iaşi, Cluj. Din toate zonele ţării. La Runcu se poate practica off road din aprilie şi până în luna octombrie fără nici un fel de probleme. Sunt peste 11 pensiuni care asigură servicii de calitate turiştilor care vin în comună. Sperăm ca de anul viitor să revenim în calendarul competiţional şi să avem vizibilitate la nivel naţional şi internaţional, pentru că am avut în trecut participanţi din Ungaria şi din Bulgaria“, a declarat Adrian Câmpeanu, edilul comunei Runcu.