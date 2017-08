» Firmele fug de licitație, arena de atletism rămâne o ruină

Primăria Craiova a anulat licitația de 3,8 milioane de euro fără TVA pentru proiectarea și execuția stadionului de atletism la standarde internaționale, deoarece nici o firmă nu s-a arătat interesată de acest proiect. În consecință, primăria a decis să „spargă“ licitația în două și să lanseze separat proiectarea și execuția. „Pentru stadionul de atletism nu a fost depusă nici o ofertă. S-a încheiat procedura, s-a făcut o ședință tehnică cu proiectanții care au făcut studiul de fezabilitate și se așteaptă un raport de la aceștia. Tot ce se va scoate la licitație, și am tras această concluzie foarte clar, se va face pe proiectare și pe execuție. La ora asta, legislația este modificată față de perioada în care noi am derulat proiectele europene, proiectantul este mult mai obligat în ceea ce înseamnă derularea investiției, motiv pentru care la ora aceasta nu mai este un impediment ca contractul de proiectare să fie separat. Spun acest lucru pentru că, din tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă, am ajuns la concluzia că este mult mai bine ca aceste două contracte să fie independente. Noi am vrut să câștigăm timp făcând pachet comun proiectarea și execuția. În mod sigur, la stadionul de atletism se va scoate (la licitație – n.r.) numai proiectarea și sper ca aceasta să fie cât mai rapidă, să se finalizeze în cursul anului 2017“, a declarat primarul Craiovei, Mihail Genoiu.

De la stadion de fotbal, la stadion de atletism

Nu este prima dată când municipalitatea are probleme în a găsi un constructor pentru a ridica arena de atletism. Inițial, primăria a scos la licitație construirea unui stadion de fotbal cu o capacitate de 5.000 de locuri și pistă de alergare. Suma estimată a contractului: circa 1,5 milioane de euro cu TVA. La prima strigare nu s-a prezentat nimeni, licitația a fost reluată, a doua oară a fost tot cu ghinion, iar a treia oară, o singură firmă a depus ofertă. Cu ea s-a și semnat contractul de execuție, dar termenul de finalizare a fost depășit de circa patru ori. Firma a reușit doar să toarne fundația și să ridice o parte din tribune. După mai bine de doi ani de întârziere, primăria a găsit soluția. A reziliat contractul cu firma de construcții și a regândit stadionul, transformându-l exclusiv pentru atletism. Arena a fost încadrată la categoria III, pentru competiții internaționale. Implicit și costurile au crescut, de aproape trei ori. Licitația pentru proiectarea și execuția noului stadion a fost lansată pe 13 iunie 2017, dar primăria nu a primit nici o ofertă. O posibilă explicație este termenul scurt pe care firmele îl aveau la dispoziție pentru a depune oferte: 10 iulie, adică mai puțin de 30 de zile. Primăria a anulat licitația, iar acum dorește să lanseze proiectarea și execuția separat, fiecare cu licitația ei, ceea ce va prelungi semnificativ termenul de finalizare. O situație similară s-a întâmplat în cazul autostrăzii Craiova – Pitești, unde Compania Națională de Drumuri a acordat un termen foarte scurt pentru depunerea ofertelor, apoi s-a văzut nevoită să-l prelungească de mai multe ori.