» De ce a fost chemată Salvarea la Filarmonica „Oltenia“

Cu câteva ore înainte de concertul din 9 iunie 2017, maestrului violoncelist de origine română Mirel Iancovici i s-a făcut rău și a fost chemată Salvarea. Prestația sa din acea seară a fost anulată, spre dezamăgirea melomanilor veniți să-l asculte. În spatele incidentului s-ar afla un conflict cu managerul interimar al filarmonicii, trompetistul Dorin Măciucă. Acesta i-ar fi tăiat din bani pe motiv că „a cântat prost“ la repetiții. Pus să returneze onorariul și abandonat la hotel, maestrul a părăsit Craiova cu un gust amar. „E o porcărie ce s-a întâmplat acolo, nu așa se procedează cu un artist“, spune unul dintre cei mai buni dirijori din țară. La câteva zile de la incident, maestrul a fost aplaudat în picioare la Bacău, iar în iulie va concerta la Ateneul Român.

Stagiunea „Prieteniei“ de la Filarmonica „Ol­tenia“ din Craiova avea programat pe 9 iunie 2017 un concert de excepție, la care invitați de onoare erau dirijorul, Carlo Jans, din Luxemburg și violoncelistul Mirel Iancovici (foto medalion), artist român de talie internațională, stabilit în Olanda. Maestrul Iancovici a beneficiat de o prezentare la superlativ în programul concertului: câștigător a numeroase concursuri internaționale în Italia, Anglia și Spania, concertist pe scene celebre, printre care se numără Carnegie Hall (New York), Kennedy Center (Washington), Concertgebouw (Amsterdam), Palau da Musica (Barcelona) sau Philarmonie (Berlin), profesor de conservator în Maastricht și Tilburg (Olanda), cu numeroase cursuri de master susținute în Franța, Germania, Italia, Irlanda, Olanda, Polonia, România, SUA și Coreea de Sud. Cu siguranță, melomanii au fost impresionați. Cu puțin timp înainte de așteptatul eveniment însă, în broșura-program a fost strecurată o foaie scoasă la imprimantă prin care spectatorii erau informați sec că „în urma unei urgențe medicale, violoncelistul Mirel Iancovici nu mai poate participa la concert“. Programul său („Concertul în Mi minor pentru violoncel și orchestră op. 85“ de Edward Elgar) a fost substituit în ultima clipă. Locul lui Carlo Jans a fost preluat de Ivan Iliev, iar dirijorul a preluat rolul de solist la flaut în „Concertul nr. 2 în Re major pentru flaut și orchestră K314“ de Wolfgang Amadeus Mozart.

Fără îndoială, mulți dintre participanții la concert s-au întrebat ce s-a întâmplat cu maestrul Iancovici și care este starea sa de sănătate. Jurnaliștii GdS au aflat că acesta s-a simțit rău cu câteva ore înainte de concert și a trebuit chemată Salvarea. Avea probleme cu glicemia și tensiunea crescută (19/7). După ce medicii i-au făcut o injecție pentru liniștire, violoncelistul a fost transportat la hotelul în care era cazat. În seara aceleiași zile, jurnaliștii au aflat de la Mirel Iancovici amănunte incredibile despre evenimentele care au precedat acest incident.

I-a venit rău după ce a vorbit cu interimarul Măciucă

Conform uzanțelor, în ziua concertului, artisul s-a prezentat la casieria filarmonicii pentru a-și primi onorariul cuvenit.

Iată ce povestește violoncelistul. „Problema s-a declanșat în momentul în care m-am dus să-mi ridic onorariul, plus decontarea transportului de la domiciliul meu până aici, biletele de avion și biletele de tren, care este o sumă de 2.500 de lei (555 de euro). Casiera m-a pus să semnez contractele și mi-a dat această sumă de bani. Am întrebat-o ce reprezintă această sumă, voiam să știu cât reprezintă onorariul meu. În urmă cu șase luni, eu am avut o convorbire telefonică cu dl. Ivan Iliev, care mi-a propus 500 de euro, plus transportul pentru mine și violoncel. În momentul în care am întrebat, s-au panicat. Dl. Iliev a venit să-mi explice că a auzit că s-a discutat despre prestația mea în Consiliul Artistic și că nu este suficient de bună, motiv pentru care onorariul meu a fost redus. Nu am văzut nici o hârtie, nu știu cât era onorariul“, a spus Iancovici.

Violoncelistul mai spune că la repetițiile din 6-9 iunie totul fusese în regulă, colegii fuseseră impresionați de prestația sa. Lucrurile au degenerat când Iancovici a fost dus în fața managerului interimar al filarmonicii, trompetistul Dorin Măciucă. „Într-un mod agresiv, acesta mi-a spus: «Asta este situația, noi nu putem să-ți dăm mai mult decât primește orice solist normal. Onorariul care ți s-a oferit este mult prea mare. În plus, Consiliul Artistic nu este mulțumit de prestație!». Eu nu am cerut nici o sumă. Eu am cerut la telefon un precontract domnului Iliev, dar nu mi s-a dat. Dacă-mi amintesc bine, propunerea lui a fost de 500 de euro. În România aș fi venit cu drag să cânt și pentru 300 de euro, dar se pare că am nimerit greșit, nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Dorin Măciucă a ridicat vocea la mine. În momentul acela, am avut o stare de nervozitate excesivă, pentru că sunt și hipertensiv, iau medicamente. Tremuram. I-am spus că în starea în care sunt nu mai pot să mai cânt. A ridicat vocea la mine și mi-a spus: «Ai să plătești tot! O să-ți luăm și onorariul și o să plătești și hotelul!»“, mai povestește artistul. După ce omului i-a venit rău, cei din jurul lui s-au panicat. I-au adus o sticlă cu apă și au chemat medicii. „După ce am primit injecția de calmare, Dorin Măciucă s-a oferit să mă transporte la hotel și mi-a spus că va veni cu jurista ca să găsească o soluție legală de anulare a contractului, pe baza unui certificat medical. După două ore, m-a sunat și a venit la hotel cu jurista. Mi-au pus în față un proces-verbal, apoi mi-au tăiat o chitanță că le-am înapoiat suma de 2.500 de lei reprezentând «onorariu necuvenit», aceasta este formularea. În momentul în care au plecat de la hotel, le-a spus recepționerelor: „Domnul va plăti cazarea!”“.

Calcule financiare meschine pe seama unui mare artist

Abandonat în hotel, maestrul Iancovici a rămas cu un gust amar după vizita la Craiova. A fost dezamăgit și la repetiții, de „absența“ și „indiferența“ unor oameni din orchestră, dar cel mai mult l-au jignit referirile la competența sa profesională.

Am văzut care este povestea, să vedem în cele de mai jos ce prevăd actele. Contractul de execuție muzicală (nr. 1532/6 iunie 2017) încheiat între Dorin Măciucă, în calitate de reprezentat al Filarmonicii „Oltenia“ și Mirel Iancovici avea valabilitate pe perioada 6-9 iunie 2017. Onorariul era de 2.976 de lei, din care i se reținea un impozit de 476 de lei. Artistul a primit de la casierie suma de 2.500 de lei (555 de euro), și spune că nu i s-a decontat transportul (biletele de avion și de tren) în valoare totală de 238 de euro, deși copii de pe biletele de avion și de tren fuseseră trimise filarmonicii prin e-mail, încă din 30 mai. Cu toate că prin contract filarmonica se obliga să suporte transportul și cazarea, artistul spune că toate aceste cheltuieli, în valoare de 380 de euro, le-a suportat din propriul buzunar. Fără transport, onorariul său scade de la 555 de euro la 317 euro, mult mai puțin decât suma pe care Iancovici spune că au convenit-o. În aceste condiții, maestrul antamat pentru concertul de la Craiova nu numai că nu a primit nici un ban, dar s-a ales și cu o pagubă de 380 de euro și probleme de sănătate. După incidentul de la Craiova, maestrul Iancovici a susținut un concert de excepție în 18 iunie la Bacău, iar în perioada 6-8 iulie va concerta în cadrul Marilor Serate Muzicale de la Ateneul Român. De altfel, am încercat să obținem și alte opinii în legătură cu prestațiile violoncelistului Mirel Iancovici. „Am avut ocazia să când anul trecut cu domnul Iancovici. Prestația sa nu a fost doar bună, ci foarte bună. Recent, a avut un concert la Bacău cu sala în picioare“, ne-a precizat Marin Cazacu, solist concertist violoncel al Filarmonicii „George Enescu“ din București. De aceeași părere a fost și maestrul Ovidiu Bălan, dirijorul Filarmonicii „Mihail Jora“ din Bacău, unul dintre cei mai buni din țară. „Mirel Iancovici este un artist foarte bun, care își iubește meseria. E o porcărie ce s-a întâmplat acolo, nu așa se procedează cu un artist. Era dezamăgit și voia să părăsească România. Mă bucur că am reușit să-l întorc din drum și a venit la concert, la Bacău. Orchestra l-a aplaudat după prima repetiție. Sunt mândru că l-am acompaniat cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani de la debutul său cu filarmonica din Bacău“, ne-a precizat acesta.

GdS a încercat să stea de vorbă cu trompetistul Dorin Măciucă pentru a afla punctul său de vedere asupra acestui incident, dar managerul interimar al Filarmonicii „Oltenia“ nu a fost de găsit, el aflându-se acum în concediu. Jurnaliștii au solicitat oficial instituției mai multe informații. Din răspunsul sosit pe e-mail, rezultă că între filarmonică și maestrul Mirel Iancovici nu fusese încheiat nici un precontract. Mai mult, reprezentanții instituției spun că „în Consiliul Artistic din săptămâna respectivă nu a fost analizat cazul dlui Iancovici“.