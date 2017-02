» Efectul creșterii salariului minim și al prețului materiilor prime – Se scumpește pâinea

Unul dintre cei mai mari producători de panificație din zona Olteniei a majorat prețul la pâine cu 20% din primele zile ale lunii februarie, motivând că scumpirea s-a produs din cauza creșterii costurilor ca urmare a majorării salariului minim și a prețului materiilor prime. Și alți producători locali iau în calcul majorarea prețului pâinii din aceleași motive, însă nu au luat încă decizii în acest sens.

Majorarea salariului minim pe economie de la 1.250 de lei, la 1.450 de lei, începând cu 1 februarie, a avut efecte pozitive pentru angajații plătiți la acest nivel, însă a avut și alt efect în piață, în rândul producătorilor de pâine, efect pe care îl resimt la buzunar toți cei care consumă produse de panificație. S-a propagat un lanț de scumpiri în domeniul panificației, aici o mare parte a angajaților fiind plătiți preponderent cu salariul minim, după cum afirmă patronatele din breaslă. Al doilea motiv al scumpirilor invocate de producători este acela că au crescut costurile cu materiile prime necesare în industria panificației.

Pan Group a scumpit pâinea cu 20%

Producătorul local de pâine și produse de panificație Pan Group a luat decizia majorării prețului la pâine cu 20%, de luna aceasta, ca urmare a faptului că au crescut costurile de fabricație. Franzela de la Pan Group care costa 1 leu din februarie este 1,2 lei. „Am decis să majorăm prețul pâinii cu 20%, ca urmare a creșterii costurilor, după ce s-a majorat salariul minim pe economie și după ce a crescut prețul materiilor prime, în special prețul grâului. Creșterea salariului minim pe economie a avut cel mai mare impact în majorarea costurilor de producție, reprezentând peste 50% din acest cost suplimentar. În perioada următoare nu se mai preconizează scumpiri ale altor produse ale noastre, însă nu se știe ce se va întâmpla pe termen lung“, a precizat un reprezentant al Pan Group, fără a da detalii despre numărul salariaților din unitate plătiți cu salariul minim pe economie.

Și alți brutari craioveni au costuri crescute

Unele dintre cele mai mari brutării din Craiova analizează posibilitatea majorării prețurilor în perioada următoare din aceleași considerente. „Toți furnizorii ne anunță că vor scumpi de la 15 februarie cu circa 10% prețurile la materiile prime. Vor veni de-a valma aceste scumpiri, la fel cum a venit și creșterea salariului minim. Dacă prețul de cost se mărește, este firesc să scumpești prețul produsului final. În momentul în care vom avea prețurile clare la materiile prime vom decide și noi dacă scumpim sau nu produsele. Deocamdată, majorarea salariului minim pe economie are un impact de 5-6% în prețul produsului final, la care se adaugă creșterea de 10% a prețurilor materiilor prime. Vom analiza toate aceste aspecte și vom lua o decizie în viitorul apropiat privind o eventuală scumpire a pâinii“, a precizat Cristi Barbu, de la brutăriile Veropan, din Craiova. În ceea ce privește scumpirile materiilor prime anunțate de furnizori, acesta a explicat că se vor scumpi cele din import, cum ar fi drojdie, amelioratori și altele.

„Am putea majora prețurile cu minimum 10%“

Alt producător craiovean a vorbit despre faptul că analizează situația creșterii costurilor. „Nu am luat o decizie clară de scumpire până în prezent, dar în perioada următoare analizăm această posibilitate. Am putea majora prețurile cu minimum 10%, dar momentan nu am scumpit pâinea sau alte produse. În mod evident ne-a afectat creșterea salariului minim. Nu este neapărat nejustificată această creștere a salariului minim, pentru că lefurile sunt foarte mici în mediul privat, dar avem costuri în plus ca urmare a acestei majorări, mai ales că prețul final de vânzare a produselor noastre s-a menținut constant de doi ani încoace. Ba chiar am redus prețul produselor atunci când TVA a scăzut la 9%. Nu mai putem să ținem mult prețurile scăzute, din moment ce ne cresc mereu costurile“, a precizat Alexandru Vișan, reprezentant al Brutăriei lui Vișan. Antreprenorul craiovean a mai spus că altă posibilă cauză a unei eventuale majorări a prețului pâinii ar fi aceea că în ultimul an, materiile prime (în special făina) s-au scumpit cu aproximativ 9-10%. Alexandru Vișan a precizat că vor decide până în martie-aprilie dacă vor scumpi sau nu produsele de panificație de la brutăria familiei sale, precum și care va fi procentul cu care s-ar putea majora prețul produselor.

Și la nivel național, patronatele din domeniul panificației au anunțat că au scumpit prețul pâinii, din cauza majorării salariului minim pe economie, care le-a produs costuri suplimentare, precum și din cauza creșterii prețurilor materiilor prime.