» Subvenţii pentru fermierii care îşi arendează terenurile agricole

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă fermierii că până la 15 mai este deschisă prima sesiune de depunere a proiectelor pentru submăsura 6.5 „Schema pentru micii fermieri“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Micii fermieri din Gorj, care îşi arendează terenul agricol pentru 20 de ani sau îl vând, vor primi o subvenţie de 1.500 de euro pe an până în 2020. Sunt eligibili pentru acest ajutor fermierii care au beneficiat, cel puţin un an, de schema simplificată pentru micii fermieri, gestionată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de a ajuta micii fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare.

Prima anuală se va adăuga la sumele primite din arendă sau în urma vânzării exploataţiei. Fermierul trebuie să transfere definitiv către alt fermier întreaga exploataţie a drepturilor de plată corespunzătoare. „Transferul definitiv al exploataţiei se va face integral către un singur fermier, care trebuie să fie înregistrat în Registrul Unic de Identificare – APIA. Cererea pentru transfer de exploataţie trebuie să fie înregistrată la APIA. Transferul definitiv al terenului se poate face prin următoarele contracte acceptate: contract de vânzare-cumpărare; act de donaţie; contract de arendă încheiat pe o perioadă de minimum 20 de ani, începând cu anul depunerii cererii de finanţare. Accesarea submăsurii şi succesul implementării presupune existenţa unei relaţii contractuale între doi fermieri. Deşi sunt plătiţi cei care cedează exploataţia, criteriile de selecţie îi au în vedere şi pe cei care preiau exploataţiile, fiind prioritizate acele transferuri de teren agricol care au ca efect, pe lângă mărirea suprafeţei exploatate, şi comasarea terenurilor agricole. Sprijinul oferit este o oportunitate pentru dezvoltarea unor exploataţii mai puternice care să beneficieze de fonduri europene pentru investiţii. Alocarea disponibilă aferentă primei sesiuni de depunere de proiecte pentru submăsura sM 6.5 este de 112,33 milioane de euro. Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii au la dispoziţie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat pe site-ul instituţiei“, a declarat Constantin Negrea, şeful APIA Gorj. Acesta a mai anunţat că termenul pentru depunerea cererilor pentru programul Prima împădurire s-a prelungit până pe 31 martie.