» Colectarea selectivă nu se face la platforma de gunoi

Craioveni care locuiesc la bloc au la dispoziție o singură variantă de colectare selectivă a deșeurilor: containerele stradale, așa numitele clopote. Cei care locuiesc la case primesc saci speciali, dar fenomenul este la început. Sunt craioveni care spun că gradul de colectare ar fi mai bun în cazul în care operatorul local de salubritate ar dota platformele de gunoi cu containere destinate colectării selective.

Craiovenii au posibilitatea să aducă deșeurile reciclabile la recipientele stradale, așezate doar în zone centrale ale orașului sau în locuri intens circulate din cartierele Craiovei. Este vorba despre așa-zisele clopote destinate colectării hârtiei/cartonului, peturilor și sticlei care sunt puse la dispoziție de EcoRom. Sunt voci care spun că pentru populația de la bloc este necesară aducerea unor containere destinate colectării selective chiar la platforma de gunoi destinată asociației de proprietari. „Colectarea selectivă trebuie să se producă în alt fel. Containere destinate colectării selective trebuie aduse și la platformele de gunoi destinate asociațiilor. Acum, în zona de blocuri avem acele containere la care se aruncă tot. Nu putem să punem gunoi menajer, cu peturi, cu moloz“, spune Ion Pătrulescu, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Craiova.

La rândul său, reprezentantul unei asociații de proprietari spune: „În contractele pe care le avem încheiate cu Salubritatea am văzut că este menționat că la solicitarea asociației, Salubritatea este obligată să ne aducă acele containere pentru colectare selectivă. Am făcut solicitare către operatorul local să-mi pună la dispoziție astfel de containere. În plus, deșeurile electronice nu avem unde să le punem. Nu stă nimeni să se ducă în supermarketuri sau să aștepte anumite campanii. Omul le pune în găleata de gunoi și le aruncă la tomberon. Cetățeanului trebuie să i se ofere această posibilitate și abia apoi să-l tragi de mână“, este de părere Petru Becheru, președintele Asociației de proprietari Bloc Romarta.

Răspunsul venit din partea operatorului local nu este pe măsura așteptărilor solicitanților. „Până în momentul de față, am primit două solicitări din partea unor asociații de proprietari din zona centrală a municipiului de dotare a platformelor gospodărești cu recipiente destinate colectării selective a deșeurilor. SC Salubritate Craiova SRL nu deține în stoc recipiente pentru colectarea deșeurilor de hârtie-carton (complet etanșe, care să nu permită compromiterea deșeurilor reciclabile prin infiltrarea apei) și a celor din sticlă, însă, având în vedere cererile sus-amintite, analizează achiziționarea acestora în perioada imediat următoare. Pentru colectarea deșeurilor de plastic, putem pune la dispoziția asociațiilor petente recipiente care vor fi inscripționate corespunzător, pe 25% din suprafață, (europubele cu o capacitate de 240 de litri sau containere metalice cu o capacitate de 1.100 de litri), în funcție de necesități“, a precizat Cristina Ghenea, purtător de cuvânt al SC Salubritate Craiova SRL.

Având în vedere existența proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj, implementat de Consiliul Județean Dolj, care prevede înlocuirea platformelor gospodărești actuale cu recipiente îngropate, destinate inclusiv colectării selective a deșeurilor, SC Salubritate Craiova SRL consideră că, în prezent, nu este justificată dotarea tuturor platformelor gospodărești cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor, având în vedere că investiția estimată este majoră, cu amortizare îndelungată.

Colectare selectivă la containere stradale și la saci

Acum, craiovenii pot să colecteze în cele 223 de containere de colectare selectivă amplasate în 87 de locații aflate pe domeniul public, în cartierele de blocuri ale municipiului. Acestea au fost puse la dispoziție în mod gratuit de societatea Eco-Rom Ambalaje SA, în cadrul unui parteneriat încheiat în 2011 între Primăria Craiova, Eco-Rom Ambalaje SA și SC Salubritate Craiova SRL, parteneriat extins în luna august 2012. Ca în toate municipiile din România care au aderat la sistemul de colectare selectivă, containerele au fost amplasate în locuri accesibile, la distanță de recipientele în care sunt precolectate deșeurile menajere și nemenajere, astfel încât locuitorii orașului să nu fie tentați să arunce gunoiul în recipientele destinate colectării selective.

Pentru cartierele de case, SC Salubritate Craiova SRL a demarat, începând din toamna anului trecut, un proiect-pilot de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul gospodăriilor individuale. Operatorul local a distribuit la 6.714 abonați, câte un sac galben, destinat depozitării deșeurilor de plastic și metal (doze de aluminiu), și un sac albastru, pentru depozitarea deșeurilor din hârtie și carton. Ridicarea acestora se face în alte zile decât cea a gunoiului menajer. Frecvența de colectare a deșeurilor reciclabile va fi o dată la două săptămâni. Totuși, problemele ivite între timp au determinat operatorul să stabilească din acest an alte reguli. „Începând cu 1 martie 2017, colectarea selectivă a deșeurilor de la case va fi realizată în aceeași zi în care sunt ridicate deșeurile biodegradabile și reziduale, cu mențiunea că deșeurile reciclabile sunt colectate o dată la două săptămâni, iar programul de colectare selectivă a deșeurilor de la case va suferi modificări, în sensul înlocuirii unor străzi, unde s-a constatat că volumul de materiale reciclabile strâns este extrem de mic, cu altele noi. Aproximativ 120 de străzi din municipiu vor fi incluse în noul program de colectare“, a declarat purtătorul de cuvânt al SC Salubritate Craiova SRL.

200 de tone de deșeuri reciclabile într-un an

În 2015, SC Salubritate Craiova SRL a valorificat o cantitate totală de 200 de tone de deșeuri reciclabile, dintre care 148,365 tone de hârtie-carton, 23 de tone de plastic, 27,26 tone de sticlă și 0,6 tone deșeuri electrice și electrocasnice (DEEE). Cantitatea de DEEE este aferentă doar primelor patru luni ale anului 2015, având în vedere modificarea legislației prin care operatorul nu a mai fost implicat în activitatea de colectare DEEE.