» CJ Gorj a invitat-o pe soprana Felicia Filip, la Târgu Jiu, pentru sărbătorirea Zilei Naționale „Brâncuși“

Consiliul Judeţean (CJ) Gorj a pregătit mai multe manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale Brâncuşi. Teatrul „Elvira Godeanu“ din Târgu Jiu va fi duminică, 19 februarie, gazda unor spectacole organizate de Ziua Națională „Brâncuși“. Baletul din Sibiu va avea o reprezentaţie, iar la eveniment vor fi prezenți și actorii Diana Lupescu și Mircea Diaconu, dar și soprana Felicia Filip. Manifestările sunt organizate de Consiliul Județean Gorj, Muzeul Judeţean şi Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului“. Potrivit Oanei Paloș, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Gorj, evenimentul are loc, duminică, 19 februarie, de la ora 11.00, iar intrarea va fi liberă. „Va avea loc spectacolul «Brâncuşi, Zbor şi Dor». Va fi prezentă soprana Felicia Filip. Pe scenă se va afla şi actorul Mircea Diaconu. Un spectacol deosebit, dedicat lui Constantin Brâncuşi. Sunt implicate o serie de instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile în sală“, a declarat Oana Paloș, purtătorul de cuvânt al Consiliului Judeţean Gorj.

Programul manifestărilor:

19 februarie 2017 – Ziua Națională Brâncuși, manifestări cultural artistice dedicate împlinirii a 141 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși;

16 februarie, ora 11.00, vernisaj expoziție pictură „Cu șevaletul prin Târgu Jiu“- Corina Perianu

La Casa de Cultură din Municipiului Motru, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizează lansare culegere de folclor „Hora-i obicei străbun“ de Mircea Tutunaru.

17 februarie, expoziție fotodocumentară „Brâncuși – 141 ani de la naștere“

Organizează: Biblioteca Județeană Christian Tell, la sediul instituției din Municipiul Târgu Jiu.

17 februarie, ora 12.00, vernisaj fotografie „De la Brâncuși am învățat piatra să cânte“;

– Lansare nr. 1/2017 – Revista „Portal Măiastra“- număr festiv închinat Zilei „Brâncuși“.

Organizează Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, la sediul instituției din Târgu Jiu.

19 februarie, ora 11.00, spectacol „Brâncuși – Zbor și Dor“.

Recital al sopranei Felicia Filip, actorul Mircea Diaconu, reprezentanții Teatrului de Balet din Sibiu, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului“, Elise Stan, realizator emisiuni TVR.

Organizează: Consiliul Județean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului“, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu“, la Sala Teatrului „Elvira Godeanu“ din Târgu Jiu.