» Protest împotriva propunerilor de modificare a legilor justiţiei, Pilonului II de pensii şi retragerii dosarului Roşia Montana de la UNESCO, anunţat duminică seara în Piaţa Victoriei

Duminica trecuta, peste 3.000 de oameni au protestat in Piata Victoriei impotriva modificarilor propuse de Guvern in legatura cu legile justitiei si Pilonul II de pensii.

Ce spun initiatorii protestului pe pagina de Facebook a evenimentului:

“Acesta este un eveniment facut in urma declaratiilor repetate si propunerilor privind modificarea Legii Justitiei, precum si desfintarea pilonului 2 de pensii si propunerea pentru scoaterea Rosiei Montane din patrimoniul UNESCO.

Aceste propuneri urmeaza sa se transforme in legi daca noi nu ne opunem vehement, in strada.

1. Propunerile prezentate de ministrul Justitiei Tudorel Toader, se constituie intr-un atac asupra statului de drept, independentei si bunei functionari a Justitiei, precum si impotriva luptei anticoruptie.

De la anul am putea vedea la DNA, DIICOT si la Procuratura Generala sefi numiti doar de PSD.

Trecerea Inspectiei Judiciare la Ministerul Justitiei e doar un alt punct prin care ne intorc, daca ii lasam, in epoca in care Justitie era de forma, iar randamentul lor in lupta cu coruptia, egal cu zero.

Vezi filmul “De ce Eu?” pentru a afla cum functiona justitia in anii 2000, pe vremea guvernului PSD condus de Adrian Nastase.

Link Film Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=PlzMizZb1oo

http://www.rfi.ro/justitie-97265-laura-stefan-expert-forum-inspectia-judiciara-va-deveni-o-institutie-controlata

Societatea civila nu va tolera niciodata un atac la independenta Justitiei.

Nu suntem Rusia si nu vom lasa o mana de hoti sa isi faca de cap cu Romania!

2. Premierul Romaniei a MINTIT cand a spus ca “randamentul la pilonul I de pensii este mult mai mare decat randamentul obtinut la pilonul II”

Este inimaginabila folosirea cuvantului “randament” in relatie cu un sistem care nu investeste nimic din sumele alocate (Pilonul I) (astfel incat sa se poata discuta despre un randament al investitiei, precum Pilonul 2).

http://www.ziare.com/pensii/pensie-privata/pislaru-le-da-cifrele-lui-dragnea-si-tudose-pilonul-ii-de-pensii-din-romania-are-cel-mai-bun-randament-din-europa-1478641

Vrem demisia premierului Mihai Tudose.

Nu toleram sa avem in fruntea guvernului o persoana ce minte voit populatia.

Nu acceptam in fruntea tari persoane care fac un juramant pe care nu il sustin.

Cand suficienti oameni fac promisiuni false, cuvintele nu mai inseamna nimic, iar atunci nu mai exista raspunsuri, ci doar minciuni mai bune si mai bune

Invitati-va prietenii si haideti duminica sa aratam inca o data, ca nu permitem unui grup de interese sa confiste tara, pentru propriile lor interese.