» Vlad Voiculescu: Fie premierul Tudose nu şi-a declarat corect averea, fie legislaţia permite să ţii banii la saltea fără să fie nevoie să îi declari

Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii in guvernul Ciolos a spus ca in cazul premierului Tudose, care a declarat ca nu are bani in banci, fie nu si-a declarat corect averea, fie avem o problema in legislatie, care ar permite tinerea banilor “la saltea”, fara a trebui declarati.

Ce scrie Vlad Voiculescu pe Facebook:

“Domnul Tudose ne spune ca nu isi tine banii la banci si ca a refuzat chiar si ‘leafa pe card’. OK, dreptul dansului.

Conform declaratiei de avere a domnului Tudose insa, se pare ca premierul Romaniei nu are NICIUN BAN. Dom’le… nimic. Are doua Mercedesuri, o colectie de timbre de 30.000 euro, dar nici macar un rest din chenzina.

Avem deci una din cele doua situatii de mai jos:

1. Fie premierul Romaniei nu si-a declarat corect averea (si cred ca asta are o incadrare juridica destul de clara);

2. Fie avem o ditamai problema in legislatie, una care permite sa ai si cateva mii dar si cateva milioane de lei/euro/dolari la saltea fara sa trebuiasca sa ii declari. Practic, ce e la saltea/pivnita/matusa Tamara nu trebuie declarat daca e cash.

Poate ne lumineaza domnul Tudose sau ANI cum stau lucrurile. Si ce e de facut'”.

Potrivit formularului actual al declaratiei de avere, la “Active Financiare” trebuie mentionate: “Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro”.

In declaraia de avere a premierului (atasata acestui articol) sunt trecute un apartament din Braila, doua autoturisme Mercedes, o colectie filatelica estimata la 30.000 de euro si o datorie de 5.000 de euro catre o persoana fizica, scadenta anul viitor.