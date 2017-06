» Sevil Shhaideh, Carmen Dan, Lia Olguţa Vasilescu şi alţi miniştri şi-au retras demisiile din Guvern

Mai multi ministri demisionari, printre care Sevil Shhaideh, Carmen Dan, Lia Olguta Vasilescu, au trimis la Guvern cereri de retragere a demisiilor depuse saptamana trecuta, potrivit unor surse politice. In cererea sa, Sevil Shhaideh, vicepremier si ministru al Dezvoltarii, arata ca isi retrage demisia “in vederea asigurarii stabilitatii Guvernului, precum si a gestionarii si indeplinirii actelor necesare pentru administrarea treburilor publice, pana la indeplinirea procedurilor prevazute de art. 85 din Constitutiei”.

“Demisia subsemnatei a fost o demisie deliberata, fiind o forma de protest si in acest sens consider ca vacantarea functiei de membru al Guvernului intervine doar de la acest moment, prin publicarea Motiunii de Cenzura in Monitorul Oficial in conditiile art. 113 coroborat cu prevederile alin. (2) ale art. 110 din Constitutie”, se mai arata in cererea depusa de Sevil Shhaideh.