» Nicolae Văcăroiu, preşedintele Curţi de Conturi, acuză încălcarea legii de către guvern şi parlament

Preşedintele Curţii de Conturi, Nicolae Văcăroiu (foto), acuză guvernul şi parlamentul de încălcarea legii în ceea ce priveşte bugetul instituţiei, afirmând că „toată lumea e fericită dacă nu mai există Curtea de Conturi“.

„Conform legii, bugetul Curţii de Conturi se aprobă de către plenul Curţii de Conturi. Guvernul e obligat ca, în funcţie de forma aprobată de plenul Curţii, să-l prezinte la parlament. E problema parlamentului. Eu am atras atenţia“, a declarat Văcăroiu.

„Dacă guvernul avea amendamente, trebuia să vină cu ele argumentate şi să le prezinte în faţa comisiilor de Buget-Finanţe. Bugetul pe care îl am pentru 2017, asta este viaţa, nu îmi acoperă plata salariilor pentru cei aflaţi în plată la ora actuală, pe două luni. Se spune că la rectificare! Asta e cu totul altceva şi eu nu mă bazez niciodată pe rectificări, mă bazez pe lege, iar bugetul trebuie să se facă pe legi în vigoare“, a explicat el.

Preşedintele Curţii de Conturi a mai spus că, în această situaţie, nu exclude eventuale disponibilizări, însă activitatea instituţiei ar putea fi afectată. „Acum să ştiţi că toată lumea e fericită dacă nu mai există Curtea de Conturi. Cu toate că aduce bani de 10-15 ori mai mult decât consumă“, a conchis Văcăroiu.

Bugetul Curţii de Conturi a fost aprobat în forma prezentată, cu doar un vot împotrivă.

„Vreau să vă spun de la început că suntem într-o situaţie fără precedent, în care bugetul Curţii de Conturi propus de către guvern este sub nivelul anului 2016. Nu ne permitem să venim cu supraevaluări sau să facem o prezentare prin care să obţinem fonduri peste strictul necesar al funcţionării Curţii de Conturi. Curtea de Conturi se află într-o perioadă grea de schimbare de generaţii, avem între 80 şi 100 de pensionari. Şi bugetul pe 2016 ne-a prins cu 140 de posturi neocupate ca urmare a pensionărilor. Nu am avut posibilitatea să le finalizăm în 2016. Anul trecut, Curtea de Conturi, având un număr mai restrâns de controlori financiari faţă de cum am prevăzut, a fost nevoită să deruleze un program de reorganizare a Curţii de Conturi şi la nivel central, şi la nivelul celor 42 Camere de Conturi teritoriale (…). În prezent, avem al doilea concurs, care se ţine pe 15 februarie. Sunt înscrişi circa 600 de candidaţi pentru aceste posturi. Depinde de dumneavoastră dacă mai ţinem sau nu acest concurs. Dacă nu îl ţinem şi mergem pe bugetul propus de guvern, dacă nu ocupăm aceste posturi, nu avem soluţie, ne vom retrage din sarcinile primite în ceea ce priveşte strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice (…). Este o situaţia extraordinar de grea. Noi am cerut pentru ocuparea posturilor 265 de milioane de lei pentru Curtea de Conturi, faţă de 207 milioane de lei în 2016, o creştere de 68 de milioane de lei“, a mai detaliat preşedintele Curţii de Conturi .