» Bucureşti: Mii de oameni s-au strans in Piata Victoriei

UPDATE 21:00 Numărul protestatarilor a ajuns la circa 40.000.

UPDATE 19:42 Aproape 15.000 de oameni se afla la aceasta ora in PIata Victoriei din Bucuresti.

Bucurestenii sfideaza evenimentele de miercuri seara cand ultrasi violenti au atatacat manifestantii pasnici si au iesit din nou in strada cerand abrogarea Ordonantei care dezincrimineaza abuzul in serviciu. Potrivit HotNews.ro, la ora 18.00 circa 4.000 de persoane s-au adunat in Piata Victoriei, iar numarul acestora creste. Miercuri seara peste 150.000 de oameni au protestet in Capitala.