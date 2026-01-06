Chrystia Freeland părăsește Parlamentul Canadei și devine consilier al lui Volodimir Zelenski

Chrystia Freeland, fost viceprim-ministru al Canadei și una dintre cele mai influente figuri politice liberale din ultimul deceniu, a anunțat că demisionează din funcția de deputat pentru a accepta un post de consilier economic al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

https://www.bbc.com/news/articles/c24gngzr4eroFreeland a precizat că rolul său în Ucraina, axat pe dezvoltare economică și atragerea investițiilor, va fi neremunerat, potrivit BBC. În paralel, ea urmează să preia, din luna iulie, funcția de CEO al Rhodes Trust, o organizație caritabilă educațională cu sediul în Marea Britanie.

Un parcurs politic de prim rang în Canada

Aleasă pentru prima dată în Parlamentul Canadei în 2013, Freeland a ocupat mai multe funcții-cheie în guvernele conduse de Justin Trudeau, inclusiv pe cele de ministru al finanțelor, ministru al afacerilor externe și ministru al comerțului internațional.

În 2020, ea a devenit prima femeie ministru de finanțe din istoria Canadei, gestionând răspunsul economic al țării la pandemia de Covid-19. De asemenea, i se atribuie un rol major în renegocierea acordului de liber schimb dintre Canada, SUA și Mexic (USMCA/CUSMA) în timpul primului mandat al președintelui american Donald Trump.

Ruptura de Justin Trudeau și ieșirea din politica internă

La sfârșitul anului 2024, Freeland s-a despărțit public de Justin Trudeau, acuzându-l într-o scrisoare de demisie că nu a tratat cu suficientă seriozitate amenințarea tarifelor vamale americane. Conflictul a contribuit la retragerea sa treptată din politica internă canadiană.

În septembrie, ea a renunțat la portofoliul de ministru al transporturilor și comerțului intern din guvernul condus de Mark Carney și a anunțat că nu va candida la următoarele alegeri federale.

Anunțul lui Zelenski și reacțiile de la Ottawa

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat luni, pe platforma X, numirea lui Freeland în funcția de consilier, lăudând „vasta sa experiență în atragerea investițiilor și implementarea transformărilor economice”.

Anunțul a stârnit însă reacții critice din partea opoziției canadiene. Michael Chong, critic conservator pentru afaceri externe, a declarat că „nu poți fi deputat canadian și consilier al unui guvern străin”, cerându-i să aleagă între cele două roluri — lucru pe care Freeland a anunțat ulterior că îl va face prin demisia din Parlament.

O susținătoare de lungă durată a Ucrainei

Fostă jurnalistă de origine ucraineană, Chrystia Freeland este cunoscută ca o susținătoare vocală a Kievului în conflictul cu Rusia. În 2014, a fost inclusă pe o listă a Kremlinului cu oficiali occidentali cărora li s-a interzis intrarea în Rusia, ca represalii pentru sancțiunile impuse Moscovei.

Într-un mesaj publicat pe X, Freeland a declarat că Ucraina se află „în prima linie a luptei globale pentru democrație” și că este onorată să contribuie, fără remunerație, la eforturile de reconstrucție economică ale țării.

