Ce spune Nicușor Dan despre participarea României la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că nu a luat încă o decizie cu privire la participarea la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace, din 19 februarie. Sunt încă discuţii cu partea americană. ”Probabil că săptămâna asta o să luăm decizia”, a precizat preşedintele.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, în Belgia, că nu a luat încă o decizie cu privire la participarea la prima reuniune a Consiliului pentru Pace.

”Suntem încă în discuţii cu partea americană şi obiectul discuţiei este care poate să fie statutul unei ţări care, în momentul ăsta, cum e România, nu poate să fie decât observator. Adică care este formatul discuţiei şi eventualii observatori care este rolul lor în această şedinţă”, a explicat preşedintele, potrivit news.ro

Potrivit acestuia, în funcţie de răspunsul părţii americane, se va lua decizia participării sau nu la reuniune. El a precizat că decizia va fi luată şi va fi anunţată ”probabil săptămâna asta”.

Întrebat dacă România preferă să nu participe, în cazul în care rolul observatorilor este secund, şeful statului a menţionat: ”Depinde, depinde, pentru că, după cum ştiţi, situaţia din Gaza e importantă pentru Europa, România are tradiţional nişte relaţii şi cu Israelul şi cu ţările arabe din zonă, deci e important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii”.

Discuţii şi cu partenerii europeni în această chestiune, dar răspunsul va fi dat de către România

Preşedintele a explicat că va discuta şi cu partenerii europeni în această chestiune, dar răspunsul va fi dat de către România.

Şeful statului a mai declarat că motivul pentru care România încă analizează dacă se alătură sau nu Consiliului pentru Pace este suprapunerea Cartei ONU cu acest Consiliu: ”Ăsta este motivul pentru care, până când discuţii care estimez că vor fi complicate vor avea loc, noi nu putem să fim altceva decât observatori. Totul e într-o dinamică, pentru că şi partea americană reconsideră, faţă de răspunsurile pe care le-au primit, deci probabil că săptămâna asta o să luăm decizia”.

Preşedintele Nicuşor Dan anunţa duminică după-amiază că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie.

Decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii

El preciză că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii în ceea ce priveşte statele care nu sunt membre ale Consiliului, dar îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei acestei organizaţii.

Administraţia Trump pregăteşte o reuniune a Consiliului pentru Pace în data de 19 februarie, la Washington, evenimentul fiind descris ca ”şedinţa inaugurală a Consiliului pentru Pace”.

Reuniunea este programată să aibă loc la Institutul American pentru Pace, care a fost redenumit de preşedintele Donald Trump după propriul nume.

Reuniunea are ca scop, în parte, strângerea de fonduri

Oficialul american a declarat că reuniunea are ca scop, în parte, strângerea de fonduri, dar a subliniat că detaliile sunt încă în curs de elaborare.

Întâlnirea, despre care a scris pentru prima dată Axios, ar fi prima reuniune a grupului de la ceremonia de semnare a acordului, care a avut loc luna trecută la Forumul Economic Mondial de la Davos. Aproximativ douăzeci şi patru de ţări au semnat acordul privind Consiliul pentru Pace.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că se va deplasa la Washington ”în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a ”Consiliului de pace” .

