Ilie Bolojan: Vizita de la Berlin a întărit parteneriatele economice şi strategice

Vizita de la Berlin a întărit parteneriatele economice şi strategice, a spus premierul Ilie Bolojan. El a anunţat că i-a adresat cancelarului Merz invitaţia de a veni la Bucureşti, ca să continue discuţiile şi să ducă proiectele comune mai departe.

Premierul Ilie Bolojan afirmă că în cele două zile de întâlniri la Berlin, a avut o agendă importantă pentru România: securitate, economie şi respect pentru comunităţile noastre, potrivit news.ro.

”Germania este cel mai important partener economic al României şi un actor-cheie pentru tot ce înseamnă viitorul Europei.

Întâlnirea cu cancelarul Friedrich Merz a fost despre cum putem aprofunda colaborarea în apărare, industrie şi energie. Ieri s-a semnat un memorandum de cooperare în domeniul apărării care înseamnă mai mult decât modernizarea Armatei României, înseamnă cercetare, producţie, exerciţii comune şi o colaborare mai strânsă pe flancul estic şi la Marea Neagră”, scrie premierul pe Facebook.

România şi Germania sunt pe poziţii convergente în dosarele europene şi internaţionale

El arată că la Parlamentul federal a discutat despre securitate, digitalizare şi despre cum putem lucra mai bine împreună la nivel parlamentar. România şi Germania sunt pe poziţii convergente în dosarele europene şi internaţionale.

”Discuţiile pe teme economice, inclusiv cu Camera Germană de Comerţ şi Industrie, au plecat de la realitatea că mii de companii germane sunt deja în România, acestea având peste 200.000 de angajaţi români. Am vorbit despre extinderea investiţiilor existente, despre integrarea României în noi lanţuri de producţie, calificarea forţei de muncă şi ce trebuie făcut pentru ca aceste investiţii să crească în continuare. E o relaţie pe care vrem să o dezvoltăm în mai multe sectoare, într-o Europă care trebuie să rămână competitivă”, a menţionat şeful Executivului.

Întâlniri şi cu o parte din românii noştri din Germania

Premierul mai spune că s-a întâlnit şi cu o parte din românii noştri din Germania, oameni care ţin comunităţile închegate, din asociaţii civice, mediul de afaceri, educaţie, biserică, mediul universitar şi din zona socială.

”Sunt cei care lucrează zi de zi cu românii de aici, de la integrarea pe piaţa muncii până la educaţie şi sprijin pentru familii. Am vorbit deschis despre ce probleme există şi unde statul poate face mai mult”, arată Ilie Bolojan.

Premierul mai declară despre vizita în Germania că a avut o întâlnire importantă cu Josef Schuster, preşedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, şi am depus o coroană la Memorialul Evreilor Ucişi în Europa.

”A fost un gest de respect pentru comemorarea victimelor Holocaustului. În România, educaţia despre Holocaust şi combaterea antisemitismului sunt parte a politicilor publice”, apreciază premierul Bolojan.

”Vizita de la Berlin a întărit parteneriatele economice şi strategice. I-am adresat cancelarului Merz invitaţia de a veni la Bucureşti, ca să continuăm discuţiile şi să ducem proiectele comune mai departe”, concluzionează prim-ministrul României.

