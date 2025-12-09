Conducerea PSD, prima şedinţă după alegerile locale parţiale

Astăzi se reuneşte biroul permanent Naţional al PSD se reuneşte în prima şedinţă după alegerile locale parţiale. Reuniunea BPN al PSD este programată la ora 10:00, potrivit Agerpres.

La alegerile locale parţiale desfăşurate duminică, PSD a obţinut mandatul de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu întrunind 51,97% din voturi, dar candidatul social-democraţilor, Daniel Băluţă, a ieşit pe locul al treilea în cursa pentru Primăria Capitalei, obţinând 20,51% din voturile exprimate.

La alegerile locale parţiale social-democraţii au câştigat în 12 localităţi din 14

De asemenea, după cum a precizat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la alegerile locale parţiale social-democraţii au câştigat în 12 localităţi din 14.

„De fapt, din 14 locuri unde au fost alegeri, PSD a câştigat în 12, sigur, cu ponderea mai mare pe Bucureşti şi după aceea pe Buzău. Dar chiar vreau să îi fericit şi pe colegii din Maramureş, au câştigat două comune de la PNL, colegii din Iaşi, din Constanţa, Bihor, Caraş, Dâmboviţa, oraşul Găeşti, care era PNL. Sunt lucruri pe care noi, astăzi, pot să spun că le-am bifat la plus”, a afirmat Grindeanu.