Opoziția depune moțiunea în contextul asumării răspunderii pentru legea pensiilor magistraților

Opoziția parlamentară urmează să depună vineri moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan, document intitulat „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”. Inițiativa vine ca reacție la asumarea răspunderii Executivului asupra legii care modifică sistemul de pensionare al magistraților.

Potrivit senatorului Ninel Peia (Pace – Întâi România), inițiatorii au strâns deja 119 semnături, la care s-a alăturat și grupul parlamentar AUR. Cu toate acestea, moțiunea nu are, în prezent, șanse reale să fie adoptată în Parlament.

Argumentele inițiatorilor: USR, acuzat de „acapararea statului”

Deputatul Victor Ponta, unul dintre susținătorii moțiunii, a anunțat public că a semnat documentul, acuzând USR că ar fi controlat de „forțe externe” și că ar acționa „împotriva interesului național”.

El susține că parlamentarii neafiliați sunt dispuși să sprijine „fără condiții” orice guvern care ar exclude USR din structurile de decizie:

„Mesajul este clar: există curajul de a începe bătălia cu gruparea antiromânească numită USR”, afirmă Ponta.

Reacțiile liderilor coaliției: Guvernul nu se clatină

Premierul Ilie Bolojan

Aflat la Viena, premierul a declarat că moțiunea reprezintă un instrument democratic, iar votul va clarifica susținerea actuală a guvernului:

„Se va testa atunci susținerea de care se bucură guvernul.”

PSD: Coaliția rămâne stabilă

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că partidul își menține decizia de a rămâne în coaliție:

„Nu s-a schimbat nimic. Hotărârea este în vigoare.”

UDMR: Votarea moțiunii ar însemna destrămarea coaliției

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că Opoziția folosește un instrument constituțional legitim, dar nu vede semne că guvernul ar putea cădea:

„Astăzi nu simt că în coaliție cineva dorește căderea guvernului.”

Ce urmează: Calendarul procedural după asumarea răspunderii

Potrivit Articolului 114 din Constituție, Guvernul poate fi demis doar dacă moțiunea de cenzură depusă în termen de trei zile este votată cu majoritatea necesară.

Dacă moțiunea e respinsă:

proiectul de lege privind pensiile magistraților se consideră adoptat;

prevederile devin obligatorii pentru Guvern;

eventualele cereri de reexaminare ale Președintelui vor fi dezbătute în ședință comună.

Dezbaterea moțiunii este așteptată să aibă loc săptămâna viitoare, după votul din București.

