Prioritățile lui Nicușor Dan în calitate de președinte

România are nevoie de oameni noi în politică și de specialiști, a spus Nicușor Dan, în discursul rostit azi-noapte, după ce i-a fost confirmată victoria la alegerile prezidențiale.

Președintele ales a făcut apel la reprezentanții societății civile să ajute la reconstrucția României.

„Vă rog să continuați să activați pentru România”

România începe de mâine o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diferite politici publice, are nevoie de oameni în societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică și, așa cum ați dovedit că puteți să faceți campania asta, vă rog să continuați să activați pentru România. Echilibrul de putere cu celelalte puteri ale statului va avea nevoie în continuare de sprijinul vostru, al societății”, a declarat duminică-noapte Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Sunt trei lucruri urgente acum

Într-un interviu acordat televiziunii publice, președintele ales, Nicușor Dan a spus că își dorește în continuare să îl nominalizeze ca premier pe Ilie Bolojan. El a precizat care vor fi primele lucruri pe care le va face odată instalat la Cotroceni.

„Sunt trei lucruri urgente acum: unul este deficitul, al doilea este să vedem unde suntem în situația de securitate, în colaborarea noastră cu partenerii europeni pe arena mare față de agresiunea rusă și, bineînțeles, formarea unui Guvern cu tot ce presupune el”, a declarat Nicușor Dan duminică noapte.

Pe 20 iunie expiră interimatul actualului Guvern, iar președintele ales Nicușor Dan speră ca în cel mult trei săptămâni să fie instalat noul Executiv.

