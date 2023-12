Ciolacu despre amnistia evazioniștilor. Premierul își apără legea dând-o exemplu pe Shakira

Premierul Marcel Ciolacu se declară dispus să facă un pas în spate și să modifice legea amnistiei evazioniștilor, al cărei inițiator a fost alături de Nicolae Ciucă.

Legea prevede că cei ce încalcă legea, dar achită prejudiciul, mărit acum la 1 milion de euro, scapă de pușcărie. „Dacă de la parchete îmi vine că nu este bine, nu am nicio problemă să modificăm”, a spus Ciolacu, care își apără legea dându-i exemplu pe Messi și pe Shakira, potrivit Hotnews.

„Dacă experții de la parchete au alte puncte de vedere, o să modificăm. S-a făcut o estimare că ceea ce a funcționat până acum a fost o tâmpenie. Au făcut alte state înaintea noastră aceste estimări si a reieșit că prioritatea oricărui stat este încasarea banilor.

Dacă de la parchete îmi vine că nu e bine, nu am nicio problemă să modificăm.

Au făcut Germania, toată lumea. Marcel Avram este un caz celebru. Patronul de la Bayern Munchen – un celebru caz, Shakira, Messi, toată lumea! Le-au luat banii dublu și asta este. Nu că le luăm 15%, ci le luăm dobânzi, penalități, plus 15%.

Vreți să-i băgăm în pușcărie? Nu am o problemă, dar problema este că în ultimii 10 ani nu am băgat pe nimeni. Ah, pe Gică Popescu, bun, am dat lovitura! Și a și plătit prejudiciul. E falsă tema!”, a declarat Marcel Ciolacu, înaintea ședinței de vineri a Guvernului.

Amintim că Parlamentul a votat marți un proiect de lege care scade pedepsele pentru cei care produc prin evaziune fiscală prejudicii de până la un milion de euro. În cazul în care sunt prinşi, aceştia pot scăpa total de răspunderea penală dacă achită prejudiciul plus 15%.

