(VIDEO) Două drone au căzut lângă Aeroportul Internațional Dubai: patru persoane rănite

Autoritățile din Dubai au confirmat că două drone au căzut miercuri dimineață în apropierea Aeroportului Internațional Dubai (DXB). Incidentul s-a soldat cu patru persoane rănite.
Potrivit informațiilor oficiale, victimele sunt:
- doi cetățeni din Ghana
- un cetățean din Bangladesh – răni ușoare
- un cetățean din India – răni moderate
Toți au primit îngrijiri medicale.
Operațiunile aeroportuare continuă
Operatorul aeroporturilor din Dubai, Dubai Airports, a anunțat că traficul aerian funcționează în prezent normal, deși situația este monitorizată de autorități.
Totuși, călătorii sunt sfătuiți să verifice confirmarea zborului înainte de a se deplasa la aeroport, deoarece orarele pot suferi modificări.
Operațiunile aeroportuare au fost reluate parțial încă din 7 martie, după o întrerupere temporară, potrivit Gulf News.
Un alt incident a avut loc la începutul lunii
Pe 1 martie, o zonă a terminalului aeroportului DXB a suferit daune minore într-un incident separat. Atunci, patru membri ai personalului aeroportuar au fost răniți ușor.
Autoritățile au precizat că planurile de urgență au funcționat eficient, iar terminalele au fost evacuate rapid pentru a preveni alte victime.
Unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume
Aeroportul Internațional Dubai este unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene globale.
În 2025, aeroportul a înregistrat:
- 95,2 milioane de pasageri,
- cel mai mare trafic anual internațional din istoria sa.
Luna decembrie a fost cea mai aglomerată din istoria aeroportului, cu 8,7 milioane de pasageri.
