(VIDEO) Două drone au căzut lângă Aeroportul Internațional Dubai: patru persoane rănite

Autoritățile din Dubai au confirmat că două drone au căzut miercuri dimineață în apropierea Aeroportului Internațional Dubai (DXB). Incidentul s-a soldat cu patru persoane rănite.

Potrivit informațiilor oficiale, victimele sunt:

  • doi cetățeni din Ghana
  • un cetățean din Bangladesh – răni ușoare
  • un cetățean din India – răni moderate

Toți au primit îngrijiri medicale.

Operațiunile aeroportuare continuă

Operatorul aeroporturilor din Dubai, Dubai Airports, a anunțat că traficul aerian funcționează în prezent normal, deși situația este monitorizată de autorități.

Totuși, călătorii sunt sfătuiți să verifice confirmarea zborului înainte de a se deplasa la aeroport, deoarece orarele pot suferi modificări.

Operațiunile aeroportuare au fost reluate parțial încă din 7 martie, după o întrerupere temporară, potrivit Gulf News.

Un alt incident a avut loc la începutul lunii

Pe 1 martie, o zonă a terminalului aeroportului DXB a suferit daune minore într-un incident separat. Atunci, patru membri ai personalului aeroportuar au fost răniți ușor.

Autoritățile au precizat că planurile de urgență au funcționat eficient, iar terminalele au fost evacuate rapid pentru a preveni alte victime.

Unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume

Aeroportul Internațional Dubai este unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene globale.

În 2025, aeroportul a înregistrat:

  • 95,2 milioane de pasageri,
  • cel mai mare trafic anual internațional din istoria sa.

Luna decembrie a fost cea mai aglomerată din istoria aeroportului, cu 8,7 milioane de pasageri.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

