NATO: Rutte nu a propus niciun compromis privind suveranitatea în discuțiile cu Trump despre Groenlanda

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu a propus niciun compromis privind suveranitatea în timpul discuțiilor de miercuri despre Groenlanda cu președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice, Allison Hart, relatează Reuters.

„Secretarul general nu a propus niciun compromis privind suveranitatea în timpul întâlnirii sale de la Davos cu președintele’ SUA“ a spus Hart. Ea nu a furnizat nicio informație suplimentară.

Anterior, Mark Rutte a declarat pentru postul american de televiziune Fox News că problema suveranității Groenlandei nu a fost abordată în timpul discuțiilor sale cu Donald Trump.

Întrebat dacă Groenlanda va rămâne sub suveranitatea daneză în cadrul viitorului acord, el a răspuns că problema „nu a fost abordată în cursul acestor discuții cu președintele american“.

„El este concentrat pe ceea ce trebuie să facem pentru a proteja această imensă regiune arctică, unde au loc schimbări, unde chinezii și rușii sunt din ce în ce mai activi“, a adăugat Rutte.

