Craiova
miercuri, 21 ianuarie, 2026
Reuniunea G7 planificată de Franța, amânată

De Magda Dragu
Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, a anunţat marţi că reuniunea miniştrilor de Finanţe din G7, pe care Franţa o planificase pentru miercuri, pentru a discuta, printre altele, tensiunile din jurul Groenlandei şi sprijinul pentru Ucraina, a fost amânată până săptămâna viitoare, informează AFP, potrivit Agerpres. 

Invitaţiile pentru reuniunea miniştrilor de Finanţe din G7 au fost într-adevăr trimise pentru ziua de miercuri, a confirmat ministrul Roland Lescure pentru AFP, dar „din cauza Forumului de la Davos şi a unor nepotriviri de program, precum şi pentru a asigura disponibilitatea tuturor miniştrilor, prima reuniune G7 pe finanţe (a preşedinţiei franceze din 2026) va avea loc săptămâna viitoare”.

La nivel de şefi de stat, Emmanuel Macron iniţiase şi el un summit G7, dar Donald Trump a anunţat marţi că respinge invitaţia. „Avem dezacorduri profunde (-cu Statele Unite-n.r.), dar cea mai bună cale de acţiune este să continuăm să discutăm, demonstrând în acelaşi timp resursele pe care le avem la dispoziţie”, a declarat Roland Lescure cu privire la reuniunea miniştrilor de Finanţe, care ar urma să aibă loc prin videoconferinţă.

