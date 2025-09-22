Ungaria nu susține aderarea Ucrainei la UE

Premierul ungar Viktor Orban a afirmat luni, într-un discurs la deschiderea sesiunii de toamnă a parlamentului de la Budapesta, că Ungaria nu dorește intrarea Uniunii Europene în război, așadar nu susține aderarea Ucrainei la UE, care ar falimenta Ungaria și toată Europa, potrivit agenției MTI.

‘Toamna aceasta Ungaria va trebui să repete, la multe reuniuni de politică externă, că nu va permite nimănui să meargă la război în numele său. Ungaria este membră a UE și nu este în război cu nimeni, prin urmare nici UE nu poate fi în război’, a spus Viktor Orban. ‘Statele pro-război s-ar putea vedea ele însele ca fiind în război, dar ele nu vor putea folosi UE în acest scop atâta timp cât o singură țară se opune. Iar Ungaria se opune’, a insistat el.

Președintele american Donald Trump își onorează promisiunile de campanie

În acest timp, președintele american Donald Trump își onorează promisiunile de campanie și ‘a început să introducă schimbări profunde în ordinea economică mondială, care se credea înainte rezistentă la șocuri’, a remarcat premierul ungar.

O altă evoluție nouă, a continuat el, este aceea că țările Sudului Global și China ‘pentru prima dată în decenii au ridicat mănușa și dau dovadă de forță și organizare, în timp ce India și-a consolidat legăturile cu axa Rusia-China’, iar Uniunea Europeană nu se ridică ‘nici măcar la nivelul așteptărilor noastre modeste’ și ‘se elimină singură din clubul exclusivist al puterilor globale’.

În discursul susținut pe 10 septembrie în Parlamentul European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat la o ‘economie de război’ și se concentrează pe oferirea de ajutor financiar Ucrainei în timp ce susține, de asemenea, grăbirea aderării acesteia la UE, lucru care ar falimenta Ungaria și Europa, a mai spus premierul conservator al Ungariei.

„Aderarea Ucrainei la UE va ruina economia Ungariei“

Aderarea Ucrainei la UE va ruina economia Ungariei, va remodela fundamentele agriculturii europene și Ungaria va deveni din beneficiar net un contributor net în bugetul comunitar, a estimat Orban.

El a amintit de recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba, prin care Ungaria se aprovizionează cu petrol rusesc, și a cerut Kievului să țină cont de faptul că Ungaria este principalul furnizor de electricitate al Ucrainei. Potrivit premierului Viktor Orban, petrolul și gazul rusesc sunt esențiale pentru menținerea unor costuri scăzute la combustibil pentru gospodăriile ungare.

