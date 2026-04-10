Nicușor Dan și președintele Poloniei vor conduce summitul B9 de la București

Preşedintele Nicuşor Dan şi omologul său polonez, Karol Nawrocki, vor coprezida, pe 13 mai, la Palatul Cotroceni, Summitul Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice, informează Administraţia Prezidenţială.

Formatul Bucureşti 9, iniţiat în 2015 de România şi Polonia, reuneşte ţările de pe Flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania şi Republica Letonia.

La summitul care va avea loc la Bucureşti au fost invitaţi secretarul general NATO, Mark Rutte, precum şi reprezentanţi ai Ţărilor Nordice: Republica Finlanda, Regatul Danemarcei, Islanda, Regatul Suediei şi Regatul Norvegiei.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a fost invitat la reuniunea B9, însă, într-o scrisoare diplomatică în care mulţumeşte României pentru sprijin, liderul american a transmis că nu va veni la Bucureşti, notează ȘtirileProTv.

Citește și: Oana Țoiu anunță finalizarea acordului MECEA: România și SUA lansează un program de schimburi oficiale





