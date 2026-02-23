Trei senatori AUR cer bani publici de la Parlament ca să participe la un eveniment anti-globalist în SUA

Trei senatori AUR au depus la Senat un document prin care cer bani publici ca să participe la un eveniment anti-globalist în SUA. Este vorba despre senatorii Andrei Emil Dîrlău, Ștefan Geamănu și Ciprian Iacob. Ei cer de la Senat bani de avion, diurnă și asigurare, potrivit informațiilor G4Media.

Ei vor să participe în perioada 4-5 martie, în Washington, la summit-ul inaugural al alianței națiunilor suverane, despre care spun că este organizat în colaborare cu politiciana Anna Paulina Luna, membră a Camerei Reprezentanților din SUA. Luna are o relație politică de durată cu liderul extremist George Simion și a avut constant poziții pro-Rusia.

Parlamentul finanțează deplasările membrilor doar la evenimente care au legătură cu relațiile interparlamentare

Ea a participat alături de Simion la celebra scenă în care politicianul român a tăiat un tort în forma Groenlandei, cu steagul SUA pe el.

Alianța luptă împotriva instituțiilor globaliste, susțin cei trei senatori AUR în cererea depusă la Senat. Parlamentul finanțează deplasările membrilor doar la evenimente care au legătură cu relațiile interparlamentare.