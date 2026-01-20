Emmanuel Macron, la forumul de la Davos: SUA încearcă să slăbească şi să subordoneze Europa. Trecem la o lume fără lege

Președintele francez Emmanuel Macron a lansat, marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, un atac direct la adresa administrației americane conduse de Donald Trump, acuzând SUA că încearcă „să slăbească și să subordoneze Europa”, în contextul amenințărilor privind impunerea unor noi taxe vamale.

La ediția cu numărul 56 a Forumului de la Davos sunt așteptați 3.000 de participanți din 130 de țări. Printre ei se numără 65 de șefi de stat și de guvern și 850 de manageri ai celor mai importante companii din lume, inclusiv titanii tehnologiei.

Emmanuel Macron a criticat „o acumulare de taxe vamale inacceptabile” şi presiuni exercitate împotriva „suveranităţii” statelor europene, avertizând asupra unei schimbări periculoase de paradigmă în relaţiile internaţionale. Statele Unite „încearcă în mod deschis să slăbească şi să subordoneze Europa”, a acuzat şeful statului francez.

„Trecem la o lume fără lege, în care legea nu mai este cea pe care o cunoaştem, ci devine cea a celui mai puternic”, a declarat Emmanuel Macron de la tribuna WEF.

Europa nu trebuie „să accepte pasiv această lege a celui mai puternic”

Preşedintele francez a subliniat că Europa dispune de instrumente „foarte puternice” în domeniul comercial şi că trebuie să le „folosească” atunci când „nu este respectată”, făcând referire directă la ameninţările formulate de preşedintele american Donald Trump.

În acest context, Macron a invocat din nou posibilitatea recurgerii la instrumentul „anticoerciţie” al Uniunii Europene, considerat drept o „bazooka” comercială, în eventualitatea unui război comercial. Şeful statului francez, un susţinător al revenirii la multilateralism, a avertizat că Europa nu trebuie „să accepte pasiv această lege a celui mai puternic”.

El a făcut legătura şi cu „ambiţiile imperialiste” ale Rusiei, sugerând că slăbirea Europei ar crea un precedent periculos pe scena globală.

Într-o declaraţie ulterioară acordată presei, Emmanuel Macron a atras atenţia asupra riscului unui conflict comercial direct cu Washingtonul.

„Nebunia este că am putea fi puşi într-o situaţie în care să folosim mecanismul anticoerciţie pentru prima oară împotriva Statelor Unite. Vă imaginaţi?”, a spus preşedintele francez. „Este o nebunie, îmi pare rău, dar este consecinţa unei agresivităţi inutile. Însă trebuie să rămânem calmi”, a adăugat el.

