„Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al «Consiliului pentru Pace»”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Consiliul pentru Pace, format de Donald Trump

Preşedintele Donald Trump a anunţat în urmă cu două zile formarea Consiliului pentru Pace.

„Componenţa Consiliului va fi anunţată în curând, dar pot spune cu certitudine că este cel mai mare şi mai prestigios Consiliu reunit vreodată, în orice moment şi în orice loc”, a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Potrivit unui fragment din scrisoarea semnată de preşedintele SUA, Donald Trump a scris că acest Consiliu este „unic” şi a invitat oficial România să se alăture în calitate de stat membru fondator şi să adere la Carta Consiliului Păcii. Scrisoarea Administraţiei Trump a fost însoţită de alte două documente: planul cuprinzător şi Carta Consiliului.

Invitaţia oficială transmisă de Administraţia Trump

„În calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie, invit în mod oficial România să se alăture în calitate de Stat Membru Fondator şi să adere la Carta Consiliului Păcii. Acest Consiliu va fi unic, nu a mai existat niciodată ceva asemănător. Fiecare Stat Membru poate desemna un reprezentant autorizat care să participe şi să ia parte, în numele său, la reuniuni. Alăturate se află Planul Cuprinzător şi Carta Consiliului, care sunt acum deschise pentru semnare şi ratificare”, se arată în fragmentul din scrisoare.

