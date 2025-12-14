Scandal la vârful PNL din cauza documentarului „Justiția Capturată” realizat de Recorder

Primarul liberal al Iașiului, Mihai Chirica, riscă să fie exclus din partid după un schimb de replici cu șeful organizației locale, Alexandru Muraru, în urma unor declarații controversate pe care le-a făcut edilul despre documentarul „Justiția Capturată” realizat de Recorder, scrie hotnews.ro.

Chirica a avut o ieșire nervoasă pe grupul de WhatsApp al primarilor PNL din județul Iași la adresa președintelui filialei județene, potrivit publicației Reporter Iași, care a publicat o serie de capturi de ecran cu discuțiile.

Pe grupul de WhatsApp care reunește circa 50 de primari liberali din județul Iași, Chirica a scris mai multe mesaje în care l-a jignit pe deputat. „Dobitocul de Muraru iese la atac împotriva mea când ei sunt obligați să facă liniște în casa românilor”, a scris edilul municipiului Iași. El a susținut că „o luăm de la capăt cu toți ratații politici” și că „vrajba dezbină, prostia ucide și necredința rupe relațiile dintre noi”.

Acesta a continuat cu un limbaj suburban: „băi labă tristă, Muraru Alexandru (…) o să te doară mâna dreaptă sau stângă după caz”. El a susținut în mesaje că știe că Muraru se află pe grupul respectiv.

„De ce să ardem țara, domnule Muraru? Rușine ție, viperelor care te intoxică și uită-te pe mine, m-am luptat piept la piept cu Dragnea, Iliescu cu tine mă joc! (Știu că ești pe grup!)”.

Cine sunt cei doi beligeranți

În vârstă de 54 de ani, Mihai Chirica a fost ales primar PSD în 2016, când a candidat pe listele PSD. Era deja primar interimar al orașului, după suspendarea lui Gheorghe Nechita. În 2020, Chirica trece la PNL, fiind reales primar în 2024. Potrivit biografiei de pe Wikipedia, în 2017, Chirica s-a declarat solidar cu protestarii contra Guvernului Grindeanu care tocmai dăduse celebra ordonanță 13 și a cerut atunci demisia ministrului Justiției Florin Iordache. Chirica a fost dat afară din partid în 2018. Potrivit Libertatea, Chirica a scăpat de două dosare la DNA prin prescripție.

Alexandru Muraru are 43 de ani și este deputat PNL de Iași din 2020, așadar, la al doilea mandat. Este fratele geamăn al ambasadorului României în SUA, Andrei Muraru. Ambii frați au fost susținători declarați ai președintelui Klaus Iohannis.

Chirică: „În privat, oamenii maturi ştiu că unele lucruri se spun direct“

„În spațiul public suntem cu toții foarte corecți și pudibonzi. În privat, însă, oamenii maturi știu că unele lucruri se spun direct, bărbătește, fără ocolișuri. Da, poate unele expresii au fost prea tari. Se întâmplă. Cine a făcut armata știe că nici în politică nu e loc doar de domnișoare și vorbe mieroase. Ceea ce nu se spune la fel de apăsat este că, de ani de zile, există presiuni făcute de unii lideri «puși cu mâna», complet rupți de realitatea oamenilor, pentru a dinamita filiala din interior. La fel de nociv este și obiceiul de a spăla rufele în public, pe la uși străine, în loc să existe dialog direct”, a declarat primarul Iașiului pentru HotNews.

„Ai curaj și demnitate? Pune mâna pe telefon și discută față în față. Nu cu fofârlica, nu cu intrigi și șușoteli. Da, cuvintele pot să doară. Dar realitatea românilor este mult mai dură și dureroasă”, a continuat Chirica.

Cum a început conflictul dintre Chirica și Muraru

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat vineri că nu i-a plăcut documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Liberalul a comparat filmul cu execuția soțiilor Ceaușescu. „Nici n-am râs, dar m-a apucat așa o teamă, pentru că noi cred că am devenit un popor blestemat. În preajma Crăciunului, mereu facem câte o boacănă majoră, de la împușcarea unui dictator și alte nenorociri… Dar ceea ce se întâmplă, mie mi se pare, sub media națiunii, adică să ne împușcăm în cap sistemul judiciar, considerându-l în totalitate corupt, mi se pare cea mai mare prostie pe care putea să o facă poporul român față de propriul lui stat”, a declarat Chirica, potrivit 7iasi.ro.

Chirica a susținut că după apariția documentarului Recorder vor ieși persoane care sunt cu adevărat vinovate și care au fost condamnate să spună că în realitate sunt victime ale actualului sistem de justiție. În replică, liderul filialei din Iași a partidului, Alexandru Muraru, a publicat un lung mesaj în care se delimitează ferm de afirmațiile edilului, denunțând o „ofensă publică” din partea lui Chirica.

„Ele sunt incompatibile cu valorile și principiile Partidului Național Liberal. Într-un moment de criză morală a statului român, nu avem voie nici să relativizăm gravitatea fenomenului corupției și nici criminalitatea dictaturii comuniste. A numi Revoluția din 1989 și execuția unui dictator criminal drept «o boacănă» sau «o nenorocire» nu e doar o opinie controversată, este o ofensă publică. Într-un spațiu public sănătos, declarația domnului primar e un semnal de alarmă”, a scris Muraru, într-o postare pe pagina lui de Facebook, vineri seară.

În opinia liderului PNL Iași, la fel de gravă este ideea că investigarea şi chestionarea critică a unor posibile abuzuri din justiţie ar reprezenta o formă de „sinucidere” a statului.

Chirica i-a răspuns lui Muraru, tot printr-un mesaj publicat pe Facebook: „Eu nu fac aprecieri personale folosind sigla de partid, este punctul meu de vedere. Experiența mea politică și de viață mă învață că pacea (socială) este mai valoroasă, uneori, și decât adevarul”.Chirica spune că „sistemul corupt” i-a pus dosare în cârcă

Primarul susține că „sistemul criminal, corupt, terminat, vândut” i-a „distrus liniștea”, acuzând că a fost inculpat de procurori pentru „fapte care nu există”.

„Eu nu am furat, n-am pus pe nimeni sa fure pentru mine, ci doar mi-am făcut datoria,cu sfințenie, în relația dintre mine, oraș, cetățeni și alte instituții”, a declarat Chirica.

Primarul din Iași a scăpat în 2023 de un dosar în care era acuzat de abuz în serviciu, după ce faptele s-au prescris. Dosarul fusese trimis în instanţă de procurori în ianuarie 2021, pentru infracţiuni comise în anul 2013.

În prezent, Chirica are la Tribunalul Iași un alt proces de corupție în care este acuzat de fals intelectual și complicitate la abuz în serviciu (Dosarul „Flux”). Procesul s-a încheiat iar instanța este așteptată să se pronunțe în ianuarie 2026.