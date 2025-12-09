Nicuşor Dan va avea o întrevedere cu Emmanuel Macron, la Palatul Elysée

Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită oficială în Franţa şi va avea, marţi, o întrevedere cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Palatul Elysée. În cursul dimineţii, el va avea o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

Nicuşor Dan va avea marţi, de la ora 9.30, o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze, organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef). De la ora 12.30, şeful statului va avea o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, iar de la 13.30 va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris. Ulterior, la ora 14.00, Nicuşor Dan va avea o întrevedere cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Palatul Elysée. Tot marţi, de la ora 17.50, şeful statului va face o vizită la fabrica Thales, potrivit digi24.ro.

Nicuşor Dan, întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti

Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, a avut luni seară o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti. El le-a transmis românilor că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale şi academice din care toată lumea să aibă de câştigat.

Şeful statului a transmis un mesaj şi despre România, aşa cum o vede el: „Despre România vreau să vă spun că, în ciuda ştirilor şi a …în fine…popor latin, pasiuni mari…dar, dincolo de asta, în opinia mea, România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate, are o zonă privată foarte dinamică, are o administraţie care, într-o oarecare măsură, este de bună credinţă, dar, în orice caz, este mai matură şi începe să ştie ce vrea şi, faţă de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învăţat cu toţii lecţiile şi am început un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate”.

