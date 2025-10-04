Partidul miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia

Partidul ANO al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia, sâmbătă, crescând perspectiva unui guvern care ar stimula tabăra populistă şi antiimigraţie din Europa şi ar reduce sprijinul pentru Ucraina, relatează Reuters.

Babis le-a spus susţinătorilor săi că ANO va încerca să formeze un guvern cu un singur partid, dar va discuta cu două partide mici – inclusiv cu SPD, de extremă dreapta – pentru a obţine sprijin, întrucât partidul său nu va avea majoritate absolută.

El a respins din nou acuzaţiile potrivit cărora victoria sa ar face din această ţară din Europa Centrală un partener mai puţin fiabil al Uniunii Europene şi al NATO.

Cu cine va face Babis echipă?

„Vrem să salvăm Europa… şi suntem în mod clar proeuropeni şi pro-NATO”, a declarat Babis reporterilor.

Cu aproape toate voturile numărate, ANO este pe cale să înlocuiască actualul cabinet de centru-dreapta condus de premierul Petr Fiala. Fiala l-a felicitat pe Babis şi a recunoscut înfrângerea.

ANO a promis în campanie o creştere economică mai rapidă, salarii şi pensii mai mari, precum şi reduceri de impozite şi scutiri fiscale pentru studenţi şi familiile tinere.

Aceste promisiuni – care vor costa miliarde de euro, vor pune capăt austerităţii şi vor pune la încercare mentalitatea frugală a ţării – au găsit ecou în rândul multor cehi care au văzut cum veniturile lor reale au scăzut drastic în ultimii ani, pe măsură ce ţara se confrunta cu o inflaţie galopantă.

Babis trebuie însă să depăşească câteva obstacole pentru a deveni prim-ministru, printre care legile privind conflictul de interese, în calitate de proprietar al unui imperiu chimic şi alimentar, şi acuzaţiile de fraudă mai vechi de 15 ani legate de obţinerea unei subvenţii UE – acuzaţii pe care el le neagă.

Cu 99% din circumscripţii cu voturile numărate, ANO conducea cu 34,7%, iar Spolu era pe locul al doilea cu 23,2%, a anunţat Oficiul de Statistică.

Preşedintele Petr Pavel, care va numi următorul prim-ministru, ar urma să înceapă discuţiile cu liderii partidelor duminică.

ANO a obţinut aproximativ 80 de locuri în camera inferioară a parlamentului, care are 200 de locuri, potrivit proiecţiilor rezultatelor, şi va trebui să găsească un sprijin mai larg.

Babis a declarat că va discuta cu Motoristé sobě, care se opune politicilor ecologice ale UE, şi cu SPD, partidul anti-UE şi anti-NATO.

Liderul Motoristé sobě, Petr Macinka, a declarat că este deschis la discuţii cu ANO, la fel ca SPD.

„Cehia puternică“

„Am intrat în alegeri cu scopul de a pune capăt guvernului lui Petr Fiala, iar sprijinul chiar şi pentru un cabinet minoritar al ANO este important pentru noi şi ar îndeplini obiectivul pe care l-am avut pentru aceste alegeri”, a declarat la televiziune vicepreşedintele SPD, Radim Fiala.

În ansamblu, partidele de periferie pro-ruse au obţinut rezultate mai slabe decât se aştepta în rezultatele parţiale, SPD obţinând 7,8%, iar partidul de extremă stânga Stacilo!, construit în jurul Partidului Comunist, rămânând sub pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament.

Babis, care a condus un cabinet de centru-stânga în perioada 2017-2021, a dorit cândva să adere la zona euro, dar a devenit între timp eurosceptic şi susţinător al preşedintelui american Donald Trump, distribuind şepci de baseball cu inscripţia „Strong Czechia” (Cehia puternică), inspirate de sloganul MAGA al lui Trump.

Aliat al liderului maghiar Viktor Orban, Babis s-a aliat cu o serie de partide de extremă dreapta din grupul Patrioţii pentru Europa din Parlamentul European pentru a contesta orientarea generală a politicilor europene, inclusiv decarbonizarea.

El a respins apelurile SPD de a organiza un referendum privind ieşirea din UE şi NATO, dar a declarat că va pune capăt „iniţiativei cehe” care a achiziţionat milioane de cartuşe de artilerie din întreaga lume pentru Ucraina, cu finanţare din partea donatorilor occidentali.

ANO doreşte ca NATO şi UE să se ocupe de ajutorul acordat Ucrainei şi s-a abţinut de la unele voturi din Parlamentul European care susţineau Kievul şi cererea acestuia de aderare la UE, la care Babis s-a opus în trecut.

Citește și: Ploile revin duminică noapte