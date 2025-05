Alegeri 2025. Rezultatele finale ale primului tur

Rezultatele pe județe la acest prim tur al alegerilor prezidențiale arată că cele mai multe județe au fost câștigate de candidatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion. Candidatul independent Nicușor Dan a câștigat în patru sectoare din București și în județul Cluj, în timp ce Crin Antonescu, candidatul Alianţei electorale „România Înainte” a câștigat județele Bihor, Covasna, Harghita, Mureș și Satu Mare.

București Sector 1: Nicușor Dan a câștigat cu 43,68% din voturi, potrivit datelor anunțate de AEP. George Simion s-a clasat pe locul doi, cu 21,43%, iar Crin Antonescu pe locul trei cu 20.30%. Candidatul independent Victor Ponta s-a clasat pe locul patru cu 10,26%, în timp ce Elena Lasconi a obținut 2,42%.

Sector 2: Candidatul independent Nicușor Dan a obținut 39,53% din voturi, iar George Simion s-a clasat pe locul doi cu 24,59%. Datele de la AEP arată că Crin Antonescu a obținut 18,20%, iar Victor Ponta 12,82 și Elena Lasconi 2,72%.

Sector 3: Nicușor Dan s-a clasat pe primul loc cu 42,76% din voturi. George Simion a obținut 23,33%, iar Crin Antonescu a obținut 16,77% din voturi, fiind clasat pe locul al treilea. Victor Ponta a obținut 12,08%, iar Elena Lasconi 2,93%.

Sector 4: Nicușor Dan a câștigat 38,50% din voturi, fiind clasat pe primul loc. George Simion a obținut 26,58% din voturi, iar Crin Antonescu 16,65%. Pe locul patru este Victor Ponta, care a obținut 13,10% din voturi, urmat de Elena Lasconi cu 2,86%.

Sector 5: George Simion s-a clasat pe primul loc cu 34,01%. Nicușor Dan a obținut 30,75%, iar Crin Antonescu, clasat pe locul trei, a obținut 15,39%. Victor Ponta, pe locul patru, a obținut 15,04%, iar Elena Lasconi 2,57%.

Sector 6: Nicușor Dan, pe primul loc, a câștigat 44,93% din voturi, în timp ce George Simion, pe locul al doilea, a obținut 21,61%. Crin Antonescu s-a clasat pe locul 3, cu 16,70%, Victor Ponta a obținut 11,78%, iar Elena Lasconi 2,79%.

Alba Candidatul AUR George Simion a câștigat 43,45% din voturi. Pe locul doi s-a clasat Crin Antonescu, cu 21,46%, urmat de Nicușor Dan cu 17,38%. Victor Ponta s-a clasat pe locul patru cu 12,72%, iar Elena Lasconi a obținut 2,40% din voturi.

Arad George Simion a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale cu 46,66% din voturi, conform rezultatelor finale anunţate de Biroul Electoral Judeţean, în timp ce pe locul doi s-a clasat Crin Antonescu, cu 19,51%, iar Nicuşor Dan a obţinut 15,93%. Victor Ponta s-a clasat pe locul patru, cu 12,49%, iar ceilalţi candidaţi au obţinut următoarele scoruri electorale: Elena Lasconi – 2,54%, Daniel Funeriu – 0,88%, Cristian Terheş – 0,67%, Lavinia Şandru – 0,62%, Sebastian Popescu – 0,28%, John-Ion Banu-Muscel – 0,23% şi Silviu Predoiu – 0,18%.

Argeș În județul Argeș, George Simion a câștigat 43,32% din voturi, iar pe locul doi s-a clasat Victor Ponta, cu 18,89%. Crin Antonescu a obținut 17,68%, în timp ce Nicușor Dan s-a clasat pe locul patru, cu 14,24%, urmat de Elena Lasconi cu 3,86%.

Bacău Candidatul AUR, George Simion, a câștigat 44,52% din voturi, urmat de Crin Antonescu, cu 18,82%. Candidatul independent Nicușor Dan s-a clasat pe locul trei cu 15,94%, urmat de Victor Ponta cu 14,45%. Elena Lasconi a obținut 3,38%, urmată de Lavinia Șandru cu 0,97%.

Bihor În județul Bihor, Crin Antonescu a câștigat 37,76% din voturi, urmat de George Simion cu 31,62%. Nicușor Dan a obținut 14,04% și s-a clasat pe locul trei. Candidatul independent Victor Ponta a obținut 11,97%, urmat de Elena Lasconi cu 2.08%.

Bistrița-Năsăud Liderul AUR, George Simion, a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud cu un scor de 44,39%, fiind votat de 49.225 de cetăţeni. Pe locul secund se situează Crin Antonescu, care a obţinut 23.152 voturi (20,88%), urmat de Nicuşor Dan, cu 17.336 voturi (15,63%), Victor Ponta, cu 16.215 voturi (14,62%), și Elena Lasconi, cu 2.338 voturi (2,11%).

Botoșani George Simion a câștigat 45,68% din voturi, urmat de Victor Ponta, cu 19,65%. Crin Antonescu s-a clasat pe locul trei cu 25.441 voturi (18,22%). Nicușor Dan a obținut 16.203 voturi (11,61%), iar Elena Lasconi 3.202 voturi (2,29%).

Brăila Liderul AUR a câștigat 45,26% din voturi, iar pe locul doi s-a clasat Victor Ponta, cu 18,43%. Crin Antonescu a obținut 18,04%, urmat de Nicușor Dan cu 13,46% și Elena Lasconi cu 2,16%.

Brașov George Simion a câștigat 33,39% din voturi, fiind clasat pe primul loc. Liderul AUR este urmat de Nicușor Dan, cu 31,15% și Crin Antonescu cu 16,95%. Pe locul patru s-a clasat Victor Ponta cu 12,52%, urmat de șefa USR Elena Lasconi cu 3,26%.

Buzău Candidatul Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a obţinut, în judeţul Buzău, după primul tur al alegerilor prezidenţiale, 41,18% din sufragii, fiind urmat de candidatul alianţei PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu, la peste 33.000 de voturi diferenţă, cu 22,46%, şi independentul Victor Ponta (18,57%). Potrivit datelor Biroului Electoral Judeţean (BEJ) Buzău, locul patru a fost ocupat de Nicuşor Dan, care a obţinut un scor de 13,33%, pe locurile următoare poziţionându-se Elena Lasconi (2,12%), Lavinia Şandru (0,77%), Daniel Funeriu, Sebastian Constantin Popescu, Cristian Terheş, John Ion Banu Muscel şi Silviu Predoiu.

Călărași La nivelul județului Călărași, George Simion a câștigat 47,90% din voturi, urmat de Crin Antonescu cu 23,07%. Victor Ponta s-a clasat pe locul trei cu 13,98%, în timp ce Nicușor Dan a obținut 10,94%, iar Elena Lasconi 1,97%.

Caraș-Severin George Simion a obținut 49.643 voturi (46,35%), urmat de Crin Antonescu cu 22.575 voturi (21,08%). Candidatul independent Victor Ponta a obținut 16,64%, respectiv 17.824 de voturi, urmat de Nicușor Dan cu 12.172 voturi (11,36%) și Elena Lasconi cu 2.444 voturi (2,28%).

Cluj În județul Cluj, Nicușor Dan a câștigat 35,49% din voturi, urmat de George Simion cu 27,88%. Crin Antonescu s-a clasat pe locul trei cu 21,12%, urmat de Victor Ponta cu 10,09% și Elena Lasconi cu 2,91%.

Constanța Liderul AUR a câștigat 138.867 de voturi (44,29% ), urmat de Nicușor Dan cu 69.892% voturi (22,29%). Crin Antonescu a obținut 15,21%, respectiv 47.692 voturi, Victor Ponta 12,63% (39.589 voturi), iar Elena Lasconi 2,98%, respectiv 9.333 voturi.

Covasna Aproximativ 62% dintre covăsnenii care s-au prezentat duminică la urne, în primul tur al alegerilor prezidenţiale, l-au votat pe Crin Antonescu, în timp ce George Simion, clasat pe locul al doilea, a obţinut peste 16% din sufragiile alegătorilor. Candidatul Alianţei electorale „România Înainte”, Crin Antonescu a obţinut 41.683 de voturi, respectiv 61,87% din total, candidatul AUR, George Simion, 10.885, reprezentând 16,16%, Nicuşor Dan, 7.238 de voturi, adică 10,74%, iar Victor Ponta – 4.747 voturi (7,05%). Elena Lasconi a fost votată de 1.270 de persoane (1,88%), Cristian Terheş de 363 (0,54%), Sebastian-Constantin Popescu de 309 (0,46%), Marcela-Lavinia Şandru de 294 (0,44%), Petru Daniel Funeriu de 254 (0,38%), John-Ion Banu Muscel de 184 (0,27%) şi Silviu Predoiu de 149 (0,22%).

Dâmbovița George Simion (AUR) a obţinut 46,03% în judeţul Dâmboviţa, cu un număr de 94.562 voturi, după centralizarea rezultatelor din toate cele 434 de secţii de votare. Potrivit rezultatelor publicate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, pe următoarele poziţii s-au clasat Victor Ponta cu 18,31%, Crin Antonescu cu 16,36%, Nicuşor Dan cu 14,63% şi Elena Lasconi cu 2,47%.

Dolj George Simion a câștigat 39,36% din voturi, urmat de Crin Antonescu cu 26,81%. Candidatul independent Victor Ponta a obținut 15,62% din voturi, Nicușor Dan 14,40%, iar Elena Lasconi 1,99%.

Galați În județul Galați, liderul AUR George Simion a câștigat 41,55% din voturi, urmat de Crin Antonescu cu 19,09%. Pe locul al treilea s-a clasat Nicușor Dan cu 17,80%, urmat de Victor Ponta cu 16,11% și Elena Lasconi cu 2,68%. Giurgiu Candidatul AUR a obținut 41,75% din voturi, în timp ce Crin Antonescu, candidatul Alianţei electorale „România Înainte”, a obținut 31,55%. Victor Ponta s-a clasat pe locul al treilea cu 13,69%, urmat de Nicușor Dan cu 9,29% și Elena Lasconi cu 1,76%.

Gorj George Simion a câștigat 49,54% din voturi, iar pe locul doi s-a clasat Victor Ponta cu 21,35%. Crin Antonescu a obținut 15,83% din voturi, urmat de Nicușor Dan cu 9,90% și Elena Lasconi cu 1,73%.

Harghita Candidatul Alianţei electorale „România, Înainte!”, Crin Antonescu, a fost preferat de majoritatea alegătorilor din Harghita prezenţi la urne, duminică, în primul tur al alegerilor prezidenţiale, obţinând 74,62 % din voturi. Crin Antonescu a primit 80.764 de voturi, ceea ce înseamnă un procent de 74,62%, urmat de George Simion, care a fost votat de 9.693 de alegători (8,96%) şi de Nicuşor Dan, care a obţinut 8.573 voturi (7,92 %). Pe locul patru s-a clasat Victor Ponta, preferat de 5.224 de harghiteni (4,83%), urmat de Elena Lasconi, cu 1.733 de voturi primite (1,60%).

Hunedoara Potrivit datelor furnizate de AEP, în județul Hunedoara liderul AUR George Simion a câștigat 44,15%, iar Crin Antonescu a obținut 18,25%. Pe locul trei s-a clasat Victor Ponta cu 18,08%, urmat de Nicușor Dan cu 13,77% și Elena Lasconi cu 3,17%.

Ialomița În Ialomița, George Simion a câștigat 47,23% din voturi, urmat de Crin Antonescu cu 18,79%. Victor Ponta s-a clasat pe locul trei cu 16,73%, în timp ce Nicușor Dan a obținut 12,91%, iar Elena Lasconi 2,21%.

Iași Liderul AUR a câștigat 36,18% din voturi, urmat de Nicușor Dan pe locul doi cu 28,51%. Crin Antonescu, candidatul alianţei electorală „România, Înainte!” a obținut 16,16% din voturi, urmat de candidatul independent Victor Ponta cu 13,73% și Elena Lasconi cu 2,87%.

Ilfov George Simion, candidatul AUR, a obţinut în judeţul Ilfov, la primul tur al alegerilor prezidenţiale, 104.985 de voturi (36,12%), iar candidatul independent Nicuşor Dan – 80.871 de voturi (27,82%), arată datele publicate luni dimineaţă pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, după centralizarea tuturor proceselor verbale din judeţ. Pe locul al treilea s-a clasat Crin Antonescu (Alianţa electorală „România, Înainte!”) cu 59.981 de voturi (20,64%) şi candidatul independent Victor Ponta cu 30.703 voturi (10,56%). Pe locurile patru s-a clasat Elena Lasconi (Uniunea Salvaţi România), cu 8.016 voturi (2,76%).

Maramureș George Simion a câștigat 43,40% din voturi, urmat de Crin Antonescu cu 18,95%. Nicușor Dan s-a clasat pe locul al treilea cu 18,35%, în timp ce Victor Ponta, pe locul patru, a obținut 14,14%. Șefa USR Elena Lasconi a obținut 2,74%.

Mehedinți În județul Mehedinți, George Simion a câștigat 41,38% din voturi, iar pe locul al doilea s-a clasat Crin Antonescu, cu 30,80%. Candidatul independent Victor Ponta a obținut 17,25%, urmat de Nicușor Dan cu 7,07% și Elena Lasconi cu 1,82%.

Mureș Candidatul Alianţei „România Înainte”, Crin Antonescu, a câştigat alegerile în judeţul Mureş cu 71.383 de voturi (35,14 %), urmat de candidatul AUR, George Simion cu 64.861 de voturi (31,93%) şi de independentul Nicuşor Dan cu 35.853 de voturi (17,65%), potrivit numărării făcute în cele 572 de secţii de votare. Cei trei candidaţi au fost urmaţi de Victor Ponta, cu 21.803 de voturi (10,73%) şi Elena Lasconi cu 4.699 voturi (2,31%), restul celor înscrişi în cursa pentru Cotroceni obţinând sub 1% din voturi: Lavinia Şandru – 1.265 de voturi, Daniel Funeriu – 930 de voturi, Cristian Terheş – 852, Sebastian Constantin Popescu – 634, John-Ion Banu-Muscel – 485 şi Silviu Predoiu – 351 de voturi.

Neamț Liderul AUR, George Simion, a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale, în judeţul Neamţ, cu 45,41%, potrivit rezultatelor finale prezentate de Autoritatea Electorală Permanentă. Pe poziţia a doua, cu 16,73% se situează candidatul Alianţei „România, Înainte”, Crin Antonescu. Candidatul independent Victor Ponta a obţinut 16,05%, în timp ce Nicuşor Dan are 16,04%. Preşedintele USR, Elena Lasconi, are 2,91%, iar restul candidaţilor au sub un procent.

Olt În județul Olt, George Simion a câștogat 44,30% din voturi, urmat de Crin Antonescu cu 25,93%. Pe locul al treilea s-a clasat candidatul independent Victor Ponta cu 17,20%, iar următorii candidați, Nicușor Dan și Elena Lasconi au obținut 8,74% și respectiv, 1,99%.

Prahova Candidatul AUR la alegerile prezidenţiale, George Simion, s-a clasat pe primul loc în judeţul Prahova cu un scor de 41,68%, fiind urmat de Nicuşor Dan, cu 20,17% din voturi. Pe locul al treilea s-a clasat candidatul Alianţei electorale „România, Înainte”, Crin Antonescu, care a obţinut 16,46% din voturile valabil exprimate, în timp ce Victor Ponta se află pe locul patru, cu 16,16%.

Sălaj Candidatul AUR, George Simion, a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale în Sălaj, cu 34,21% din sufragii, acesta fiind votat de 31.422 de cetăţeni. Locul secund a fost ocupat de candidatul Alianţei electorale „România, Înainte!”, Crin Antonescu, preferat de 33,43% din votanţi, respectiv 30.703 persoane, iar pe locul trei s-a clasat independentul Nicuşor Dan, cu 14,18% (13.028 voturi). La mică distanţă de locul trei s-a situat Victor Ponta, cu 12,99% din sufragii, respectiv 11.933 voturi.

Satu Mare Crin Antonescu a câștigat 38,09% din voturi, urmat de George Simion cu 33,89%. Pe locul al treilea s-a clasat independentul Nicușor Dan cu 12,38%, în timp ce Victor Ponta, pe locul patru, a obținut 11.05%, iar Elena Lasconi 2,53%. Sibiu Liderul AUR George Simion a câștigat în județul Sibiu 39,34% iar candidatul independent Nicușor Dan a obținut 28,72%. Candidatul Alianţei electorale „România, Înainte!”, Crin Antonescu, s-a clasat pe locul al treilea cu 17,13%, urmat de candidatul independent Victor Ponta cu 9,26% și Eleba Lasconi cu 2,99%.

Suceava Candidatul Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale în judeţul Suceava, el obţinând 48,55% din voturile alegătorilor, după prelucrarea proceselor verbale din toate cele 434 de secţii de votare din judeţ. Simion s-a impus în toate localităţile urbane şi rurale, cu excepţia comunei Capu Câmpului, unde a câştigat Crin Antonescu. Pe locul al doilea s-a clasat candidatul PSD-PNL-UDMR-minorităţi, Crin Antonescu, cu 17,03%, iar pe locul al treilea independentul Victor Ponta, cu 15,76%. Nicuşor Dan a fost al patrulea cu 14,24% din voturi, iar Elena Lasconi (USR) a atras doar 1,96% din voturi.

Teleorman George Simion a câștigat 40,71% din voturile exprimate în județul Teleorman, potrivit AEP. Liderul AUR este urmat de Crin Antonescu, cu 29,52%, și de Victor Ponta cu 17,42%. Nicușor Dan s-a clasat pe locul patru cu 8,60%, urmat de Elena Lasconi cu 1,82%.

Timiș În județul Timiș, George Simion a obținut 37,99% din voturi, iar Nicușor Dan, pe locul al doilea, a obținut 28,68%. Crin Antonescu s-a clasat pe locul al treilea cu 16,23%, urmat de Victor Ponta cu 10,83% și Elena Lasconi cu 3,60%.

Tulcea Liderul AUR George Simion a câștigat 51,19% din voturi, urmat de candidatul PSD-PNL-UDMR-minorităţi Crin Antonescu cu 16,20%. Candidatul independent Nicușor Dan a obținut 14,75%, iar independentul Victor Ponta, pe locul patru, a obținut 13,12%. Elena Lasconi a obținut 2,36%, fiind urmată de Lavinia Șandru cu 0,77%.

Vâlcea Candidatul AUR, George Simion, a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale în judeţul Vâlcea, fiind votat de 68.906 (44,39%) dintre alegătorii care s-au prezentat la urne. Pe locul al doilea se situează candidatul Alianţei „România Înainte”, Crin Antonescu – 29.430 voturi (18,96%), urmat de independenţii Victor Ponta, cu 29.338 de voturi (18,90%) şi Nicuşor Dan, cu 21.173 voturi (13,64%). Candidatul AUR a câştigat în toate cele 89 de localităţi din judeţ, în municipiul reşedinţă obţinând 16.158 voturi (36,25%), cu peste 6.300 mai multe decât următorul clasat, Nicuşor Dan (22,09%) şi cu peste 7.700 mai multe decât Victor Ponta, care s-a clasat pe locul al treilea.

Vaslui George Simion s-a clasat pe primul loc în judeţ la alegerile desfăşurate duminică, acesta obţinând 44,45% din voturi, conform datelor centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă. Următorul în preferinţele electoratului a fost candidatul coaliţiei PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu, votat de 19,05% dintre alegătorii prezenţi la urne, iar pe locul al treilea s-a situat candidatul independent Victor Ponta, care a obţinut un scor de 17,47%. Candidatul independent Nicuşor Dan a reuşit să obţină 13,37% din voturi, iar Elena Lasconi a fost a cincea în preferinţele electoratului vasluian, cu un scor de 2,97%.

Vrancea În județul Vrancea, George Simion a câștigat 44,76% din voturi, urmat de Crin Antonescu cu 20,15%. Pe locul patru s-a clasat Victor Ponta cu 16,14%, iar independentul Nicușor Dan îl urmează cu 14,24%. Candidata USR Elena Lasconi a obținut 2,36%, fiind clasată pe locul cinci.

