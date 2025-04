Zvonuri că Trump ar putea declara legea marțială: conspirație sau un pericol real?

Președintele american Donald Trump ar urma să invoce Legea Insurecției și apoi să declare legea marțială în Statele Unite, o formă de guvernare impusă de autoritățile militare, susțin numeroase postări online răspândite în ultimele câteva zile. Potrivit informațiilor, această succesiune de evenimente ar începe pe 20 aprilie sau imediat după, aceeași zi cu Duminica Paștelui.

Legea insurecției?

Mai multe informații neconfirmate au susținut în ultimele zile că președintele Trump ar intenționa să invoce Legea Insurecției din 1807 pe 20 aprilie sau imediat după, o acțiune care ar duce, potrivit zvonurilor, la o instaurare a conducerii impuse de autoritățile militare – cunoscută mai bine sub numele de legea marțială.

Potrivit celor de la Snopes, utilizatori de pe Bluesky, Facebook, Reddit și alte platforme sociale au distribuit zvonul fie prin propriile cuvinte, fie sub forma unui bloc lung de text copiat integral. Acest text își are originea într-un articol publicat pe 21 martie pe platforma Medium.com. Autorul nu s-a identificat în niciun alt mod decât prin pseudonimul Aletheisthenes.

Articolul lui Aletheisthenes – primul dintr-o serie de texte intitulată “The Coup Playbook: How They Quietly Kill the Constitution and Democracy in the Coming Weeks and Months (Manualul loviturii de stat: Cum ucid în liniște Constituția și democrația în săptămânile și lunile următoare)” – începe astfel: “Pe 20 aprilie 2025, Statele Unite ar putea face pașii finali către un regim autoritar”.

Citește mai mult pe G4Media.