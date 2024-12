Crin Antonescu, întrebat ce a făcut în ultimii 10 ani: „Am trăit din veniturile soţiei şi din economiile mele destul de firave”

Crin Antonescu a fost întrebat, la Antena 3, cu ce s-a ocupat în ultimii 10 ani şi a răspuns, după ce a cerut lămuriri dacă întrebarea vizează, de fapt, locul de muncă şi veniturile, că nu a avut ajutor de şomaj şi, prin urmare, nimic din contribuţiile la buget „nu au fost folosite” pentru el.

”Nu am fost angajat în aceşti ultimi opt ani, am trăit financiar din veniturile soţiei mele şi din economiile mele destul de firave, câte au existat. Nu-mi amintesc să fi cerut cuiva, dumneavoastră ori altcuiva, vreun leu”, a răspuns Antonescu, potrivit News.ro.

Dialogul de la Antena 3



Cu ce v-aţi ocupat din 2014 încoace?



Crin Antonescu: Cu ce m-am ocupat sau unde am lucrat şi ce venituri am avut? Am văzut că la dumneavoastră e o preocupare mai largă. Care e nuanţa, exact?



Nu e nicio nuanţă. completaţi dumneavoastră pe linia punctată, cum doriţi.



Crin Antonescu: Înţeleg că aveţi în vedere aspectul social



Întreaga dumneavoastră activitate, ca s-o luăm aşa, din ultimii zece ani. Sau, ca să reformulez, ce-aţi făcut în ultimii 10 ani?



Crin Antonescu: Întreaga mea activitate din ultimii zece ani nu poate face, cu toată bunăvoinţa mea, obiectul interesului dumneavoastră. Ceea ce este de interes public, desigur că vă voi spune.



La asta mă refeream, că doar nu vă ceream să ne spuneţi alte lucruri, Dumnezeule! Doar suntem cu toţii treziţi în conştiinţă!



Crin Antonescu: În vremea asta se întâmplă multe grozăvii, sunt precaut. Deci, în primul rând, pentru că am văzut că pe o anumită linie de campanie deja se foloseşte termenul de şomer, aş dori să vă liniştesc, nimic din contribuţiile dumneavoastră la buget nu au fost folosite pentru mine, nu am avut ajutor de şomaj. Eu, în schimb, eu personal, din economiile mele am plătit cablul ca să vă pot vedea la Antenă. În al doilea rând, nu am fost angajat în aceşti ultimi opt ani, am trăit financiar din veniturile soţiei mele şi din economiile mele destul de firave, câte au existat, nu-mi amintesc să fi cerut cuiva, dumneavoastră ori altcuiva, vreun leu, de asemenea, nu am solictat din partea statului român sau a altor instituţii private din România sau din altă ţară vreun leu sau vreun euro şi cred, în sensul acesta, că este opţiunea mea, de care n-am de ce să mă feresc şi pe care, în comparaţie cu foarte mulţii bani cheltuiţi pe tot felul de sinecuri, nu am de ce să mă ruşinez. Dacă vă interesează, dincolo de acest aspect, lucruri care m-au interesat sau m-au pasionat în această perioadă, cu drag vă stau la dispoziţie, dar nu ştiu dacă e cazul acum.